Jornalista diz que futuro de Camavinga será no Real Madrid

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O nome de Eduardo Camavinga tem sido muito especulado nos bastidores do Real Madrid. Os merengues possuem grande desejo em contar com o jovem meio-campista de 17 anos para ser o substituto de Casemiro no futuro. Segundo o jornalista Benjamin Idrac, da “Ouest France”, o destino da promessa deve ser a Espanha, disse em entrevista ao programa “Brújula del Deporte”.

- O futuro de Camavinga está no Real Madrid, nem no PSG nem em outro clube. Ele tem muito claro isso. A única dúvida é se será neste verão (europeu) ou no próximo. Há um desejo do garoto e seus pais com Madri.

A joia atua no Rennes e foi uma das peças chaves para a equipe conseguir uma histórica classificação para a Liga dos Campeões após se consolidar na 3ª posição do Campeonato Francês. Segundo Idrac, o volante está pronto para uma mudança.

- Não vai ter nenhum problema de adaptação. É humilde, sensível e sempre sorri. Não tem nada a ver com outros franceses, como Anelka ou Nasri. Tem outra educação, outra maturidade e irá se integrar em um vestiário forte como no Real Madrid ou na seleção francesa.