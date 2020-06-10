Jornalista diz que futuro de Camavinga será no Real Madrid

O nome de Eduardo Camavinga tem sido muito especulado nos bastidores do Real Madrid. Os merengues possuem grande desejo em contar com o jovem meio-campista de 17 anos para ser o substituto de Casemiro no futuro. Segundo o jornalista Benjamin Idrac, da “Ouest France”, o destino da promessa deve ser a Espanha, disse em entrevista ao programa “Brújula del Deporte”.
- O futuro de Camavinga está no Real Madrid, nem no PSG nem em outro clube. Ele tem muito claro isso. A única dúvida é se será neste verão (europeu) ou no próximo. Há um desejo do garoto e seus pais com Madri.
A joia atua no Rennes e foi uma das peças chaves para a equipe conseguir uma histórica classificação para a Liga dos Campeões após se consolidar na 3ª posição do Campeonato Francês. Segundo Idrac, o volante está pronto para uma mudança.
- Não vai ter nenhum problema de adaptação. É humilde, sensível e sempre sorri. Não tem nada a ver com outros franceses, como Anelka ou Nasri. Tem outra educação, outra maturidade e irá se integrar em um vestiário forte como no Real Madrid ou na seleção francesa.
Com a abertura do mercado de transferências interno na França, o nome de Camavinga foi especulado no PSG, embora o atleta não seja uma prioridade da equipe. Na atual temporada da Ligue 1, o camisa 18 participou de 25 jogos, marcou um gol e deu duas assistências.E MAIS:Griezmann revela que quer ter protagonismo no elenco do BarçaCampeonato Português: Famalicão vence o Gil Vicente fora de casaAmistoso do Manchester United é cancelado por conta de teste positivo de coronavírus no elenco adversárioBenfica viaja com forte escolta policial após ataques ao ônibus E MAIS: