Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jornalista crava retorno de Felipão ao Grêmio

Gustavo Berton, dos Canais Disney, afirmou que o anúncio oficial da contratação do novo treinador deve vir nos próximos dias...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 15:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jul 2021 às 15:21
Crédito: AFP
Cresce a expectativa para que o nome mais especulado nos bastidores (Luis Felipe Scolari) seja, efetivamente, anunciado como o novo técnico do Grêmio. E quem assegurou que isso acontecerá foi o jornalista Gustavo Berton, dos Canais Disney.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Em palavras ditas nessa segunda-feira (5) no programa 'SportsCenter', da ESPN, Gustavo disse literalmente que existe o interesse de ambas as partes onde, assim que o convite estiver formalizado, os trâmites para a oficialização devem ser concluídos rapidamente.
- O Felipão tem interesse. Ele aceitaria e vai aceitar treinar o Grêmio assim como o Grêmio, tão logo hoje faça o convite, então o anúncio não deve demorar. Entre hoje (segunda), amanhã ou, no máximo, na quarta-feira o Felipão deve ser anunciado como o novo técnico do Grêmio - disse Berton, agregando:
- É um consenso entre os vice-presidentes do Grêmio que, nesse momento, o clube precisa do Felipão que é um gremista, está no Rio Grande do Sul, conhece o clube, é um cara líder de vestiário que consegue agrupar os jogadores em prol de um objetivo.
O jornalista ainda agregou que, para a movimentação pelo comandante identificado com o Imortal, o presidente Romildo Bolzan precisou ser "convencido" pelas pessoas que o aconselham de que essa seria a melhor alternativa de momento visando a urgente necessidade de recuperação no Campeonato Brasileiro.
Com ou sem a chegada de Felipão, o Grêmio volta a campo pensando na primeira vitória dentro do Brasileirão indo até o Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras. O embate em questão que reeditará a final da última Copa do Brasil está marcado para a próxima quarta-feira (7) às 19h (de Brasília).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Carteira de trabalho digital
A nova picanha do Lula
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados