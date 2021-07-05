Jornalista crava retorno de Felipão ao Grêmio

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Cresce a expectativa para que o nome mais especulado nos bastidores (Luis Felipe Scolari) seja, efetivamente, anunciado como o novo técnico do Grêmio. E quem assegurou que isso acontecerá foi o jornalista Gustavo Berton, dos Canais Disney.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Em palavras ditas nessa segunda-feira (5) no programa 'SportsCenter', da ESPN, Gustavo disse literalmente que existe o interesse de ambas as partes onde, assim que o convite estiver formalizado, os trâmites para a oficialização devem ser concluídos rapidamente.

- O Felipão tem interesse. Ele aceitaria e vai aceitar treinar o Grêmio assim como o Grêmio, tão logo hoje faça o convite, então o anúncio não deve demorar. Entre hoje (segunda), amanhã ou, no máximo, na quarta-feira o Felipão deve ser anunciado como o novo técnico do Grêmio - disse Berton, agregando:

- É um consenso entre os vice-presidentes do Grêmio que, nesse momento, o clube precisa do Felipão que é um gremista, está no Rio Grande do Sul, conhece o clube, é um cara líder de vestiário que consegue agrupar os jogadores em prol de um objetivo.

O jornalista ainda agregou que, para a movimentação pelo comandante identificado com o Imortal, o presidente Romildo Bolzan precisou ser "convencido" pelas pessoas que o aconselham de que essa seria a melhor alternativa de momento visando a urgente necessidade de recuperação no Campeonato Brasileiro.