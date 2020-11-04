Jornalista afirma que Avaí chegou a acordo com Edílson e Rodrigão

Dois reforços conhecidos do grande público por passagens em equipes da Série A do Brasileirão parecem estar à caminho do Avaí segundo informação do jornalista Rodrigo Faraco, da emissora de TV 'NSC', afiliada da Rede Globo em Santa Catarina.

Segundo ele, o lateral-direito Edilson e o centroavante Rodrigão já estão verbalmente acertados com a diretoria Azurra, criando a expectativa de que nessa semana eles embarquem rumo a Florianópolis para concluir os trâmites de exames médicos e assinatura de contrato.

Pode se dizer que a chegada do lateral que estava no Goiás e era peça usada regularmente seria uma espécie de concretização de desejo manifestado pelo jogador de 34 anos quando ele ainda defendia o Cruzeiro. Com direito, aliás, a uma entrevista do presidente José Francisco Battistotti afirmando que ele pediu ao gerente de futebol, Marquinhos, para ser contratado pelo clube catarinense.