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Jornalista afirma que Avaí chegou a acordo com Edílson e Rodrigão

Lateral-direito titular do Goiás e centroavante com pouca utilização no Ceará estariam apenas pelos exames e assinatura contratual de serem oficializados no clube Azurra...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2020 às 12:40

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:40

Dois reforços conhecidos do grande público por passagens em equipes da Série A do Brasileirão parecem estar à caminho do Avaí segundo informação do jornalista Rodrigo Faraco, da emissora de TV 'NSC', afiliada da Rede Globo em Santa Catarina.
Segundo ele, o lateral-direito Edilson e o centroavante Rodrigão já estão verbalmente acertados com a diretoria Azurra, criando a expectativa de que nessa semana eles embarquem rumo a Florianópolis para concluir os trâmites de exames médicos e assinatura de contrato.
Pode se dizer que a chegada do lateral que estava no Goiás e era peça usada regularmente seria uma espécie de concretização de desejo manifestado pelo jogador de 34 anos quando ele ainda defendia o Cruzeiro. Com direito, aliás, a uma entrevista do presidente José Francisco Battistotti afirmando que ele pediu ao gerente de futebol, Marquinhos, para ser contratado pelo clube catarinense.
No caso do avante que pouco atuou em 2020 no Ceará, a ideia seria repetir uma parceria bem-sucedida há dois anos atrás quando Rodrigão veio por empréstimo do Santos e fez papel importante na campanha da Série B que deu o acesso ao Leão da Ressacada. Na época, contando apenas as partidas da segunda divisão, em 33 oportunidades o atacante balançou as redes 13 vezes.

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