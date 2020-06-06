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futebol

Jornal turco coloca Fabinho, do São Paulo, na mira do Galatasaray

Jovem atacante tem contrato somente até o fim de junho e recusou todas as propostas para renovar. São Paulo registrou a última para evitar que ele vá para outro clube do Brasil...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jun 2020 às 17:01

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 17:01

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net
Durante a última semana, o jornal turco "Sabah Sports" revelou que o Galatasaray, um dos principais clubes do país, tem interesse na contratação de Fabinho, cujo contrato com o São Paulo termina no fim de junho e já poderia assinar com outra equipe, que deve ser europeia, já que o Tricolor se protegeu em relação a times brasileiros e deve receber um valor pelo possível negócio.
Segundo o diário da Turquia, o Galatasaray entrou na briga pela contratação do atacante com o Anderlecht e com o Club Brugge, ambos da Bélgica. Ainda na publicação, haveria interesse também de clubes do Japão e da Itália,
Em qualquer desses casos, segundo uma regra da Fifa válida para atletas menores de 21 anos, o Tricolor terá direito a uma indenização proporcional ao período que ele passou no clube, que pode chegar a 90 mil euros por ano a serem pagos pelo clube que o contratar. Fabinho completará 21 anos em novembro e seu contrato com o São Paulo termina em 30 de junho.E MAIS:Por Onde Anda Rafael Tolói, ex-Goiás e São PauloComo seria o São Paulo made in Cotia só com jogadores do exteriorHá 7 anos no Tricolor, Reinaldo: 'Tem algo reservado para conquistar'São Paulo mantém Miranda, Lucas e Calleri em seu 'radar permanente'Pássaro revela que Lucas Moura ficou bem perto do São Paulo em 2017Daniel Alves, sobre racismo: 'O que vale é o que as pessoas fazem quando os outros não veem'Fato é que o clube já não conta com a permanência de Fabinho após o término do vínculo. O jogador recusou todas as propostas de renovação feitas pelo Tricolor. Ele vinha treinando com o grupo profissional desde janeiro, sendo que atuou duas vezes, uma em 2019 e outra em 2020.
A última das propostas, com valores considerados baixos, foi registrada oficialmente no sistema da Federação Paulista recentemente. Embora a recusa seja quase óbvia, foi uma forma encontrada pelo Tricolor para se proteger, já que a Lei Pelé garante ao clube formador o direito de preferência. Se qualquer time do Brasil apresentar uma proposta a Fabinho, o São Paulo poderá cobrir.
O atacante, maior campeão da era Cotia com 12 taças, é agenciado pelo mesmo escritório que cuida da carreira de Antony, e a ideia era uma renovação nos mesmos moldes do camisa 11 quando subiu. O São Paulo, no entanto, entende que os jogadores não são do mesmo patamar. O clube também não quis ceder um percentual dos direitos ao atleta, outra opção levantada. E MAIS:

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