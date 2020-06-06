Jornal turco coloca Fabinho, do São Paulo, na mira do Galatasaray

Crédito: Érico Leonan/saopaulofc.net

Durante a última semana, o jornal turco "Sabah Sports" revelou que o Galatasaray, um dos principais clubes do país, tem interesse na contratação de Fabinho, cujo contrato com o São Paulo termina no fim de junho e já poderia assinar com outra equipe, que deve ser europeia, já que o Tricolor se protegeu em relação a times brasileiros e deve receber um valor pelo possível negócio.

Segundo o diário da Turquia, o Galatasaray entrou na briga pela contratação do atacante com o Anderlecht e com o Club Brugge, ambos da Bélgica. Ainda na publicação, haveria interesse também de clubes do Japão e da Itália,

Em qualquer desses casos, segundo uma regra da Fifa válida para atletas menores de 21 anos, o Tricolor terá direito a uma indenização proporcional ao período que ele passou no clube, que pode chegar a 90 mil euros por ano a serem pagos pelo clube que o contratar. Fabinho completará 21 anos em novembro e seu contrato com o São Paulo termina em 30 de junho.E MAIS:Por Onde Anda Rafael Tolói, ex-Goiás e São PauloComo seria o São Paulo made in Cotia só com jogadores do exteriorHá 7 anos no Tricolor, Reinaldo: 'Tem algo reservado para conquistar'São Paulo mantém Miranda, Lucas e Calleri em seu 'radar permanente'Pássaro revela que Lucas Moura ficou bem perto do São Paulo em 2017Daniel Alves, sobre racismo: 'O que vale é o que as pessoas fazem quando os outros não veem'Fato é que o clube já não conta com a permanência de Fabinho após o término do vínculo. O jogador recusou todas as propostas de renovação feitas pelo Tricolor. Ele vinha treinando com o grupo profissional desde janeiro, sendo que atuou duas vezes, uma em 2019 e outra em 2020.

A última das propostas, com valores considerados baixos, foi registrada oficialmente no sistema da Federação Paulista recentemente. Embora a recusa seja quase óbvia, foi uma forma encontrada pelo Tricolor para se proteger, já que a Lei Pelé garante ao clube formador o direito de preferência. Se qualquer time do Brasil apresentar uma proposta a Fabinho, o São Paulo poderá cobrir.