Atacante capixaba do Fortaleza é alvo do Inter; time cearense pede alto por acordo

A semana do Fortaleza será agitada. Após um longo período de férias, o elenco volta aos trabalhos de olho na temporada 2022.

O atacante capixaba David Corrêa, do Fortaleza, é cobiçado pelo Internacional Crédito: Divulgação/Fortaleza EC

Um dos temas que prometem esquentar o debate é o atacante David, que foi ligado ao Internacional pelo jornal Zero Hora. Em bom momento com o Tricolor, David foi visado pelo Colorado, que pretende investir pesado na chegada de atacantes.