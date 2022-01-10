Atacante capixaba do Fortaleza é alvo do Inter; time cearense pede alto por acordo

A semana do Fortaleza será agitada. Após um longo período de férias, o elenco volta aos trabalhos de olho na temporada 2022.
Um dos temas que prometem esquentar o debate é o atacante David, que foi ligado ao Internacional pelo jornal Zero Hora. Em bom momento com o Tricolor, David foi visado pelo Colorado, que pretende investir pesado na chegada de atacantes.
Porém, tirar o atleta do Leão não será tão simples, já que a sua multa rescisória é alta para o futebol brasileiro. De acordo com o portal O Povo, o interessado em David precisa colocar a mão no bolso e pagar 3 milhões de euros (R$ 19 milhões).