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Atacante capixaba do Fortaleza é alvo do Inter; time cearense pede alto por acordo

Após boa temporada no ano passado, o Colorado despertou o interesse por David Corrêa. Multa para tirar o artilheiro do clube nordestino é de quase R$ 20 milhões
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 15:04

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 15:04

A semana do Fortaleza será agitada. Após um longo período de férias, o elenco volta aos trabalhos de olho na temporada 2022.
Futebol
O atacante capixaba David Corrêa, do Fortaleza, é cobiçado pelo Internacional Crédito: Divulgação/Fortaleza EC
Um dos temas que prometem esquentar o debate é o atacante David, que foi ligado ao Internacional pelo jornal Zero Hora. Em bom momento com o Tricolor, David foi visado pelo Colorado, que pretende investir pesado na chegada de atacantes.
Porém, tirar o atleta do Leão não será tão simples, já que a sua multa rescisória é alta para o futebol brasileiro. De acordo com o portal O Povo, o interessado em David precisa colocar a mão no bolso e pagar 3 milhões de euros (R$ 19 milhões).

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