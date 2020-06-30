Jornal revela que Chelsea pode pagar quase R$ 500 milhões por Havertz

Depois de confirmar as contratações dos atacantes Hakim Ziyech, do Ajax, e Timo Werner, do RB Leipzig, o Chelsea segue atento ao mercado de transferências e pode reforçar ainda mais seu elenco. De acordo com o jornal britânico "Telegraph", o clube agora está focado em contratar Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.
Um dos jogadores que mais se destacou no Campeonato Alemão, que terminou no último fim de semana, e principal nome do Leverkusen, o atleta, que atrai interesse de vários clubes na Europa, pode receber uma proposta em breve.
A publicação informa que o Chelsea está preparando uma oferta na casa dos 80 milhões de euros (cerca de R$ 492 milhões) para levar o meia-atacante a Londres e que o Bayer, que não se classificou para a Liga dos Campeões, deve aceitar por se tratar de um valor alto.
Havertz, que ainda tem a disputa da final da Copa da Alemanha no próximo sábado, tem 16 gols marcados e nove assistências na atual temporada. O camisa 29 atuou em 42 partidas pelos Leões.