futebol

Jornal revela que Chelsea pode pagar quase R$ 500 milhões por Havertz

Jogador é cobiçado por grandes clubes do Velho Continente, mas Chelsea parece o mais próximo de vencer a corrida pela contratação do atleta de 21 anos...

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 17:35

LanceNet

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Depois de confirmar as contratações dos atacantes Hakim Ziyech, do Ajax, e Timo Werner, do RB Leipzig, o Chelsea segue atento ao mercado de transferências e pode reforçar ainda mais seu elenco. De acordo com o jornal britânico "Telegraph", o clube agora está focado em contratar Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.
Um dos jogadores que mais se destacou no Campeonato Alemão, que terminou no último fim de semana, e principal nome do Leverkusen, o atleta, que atrai interesse de vários clubes na Europa, pode receber uma proposta em breve.
A publicação informa que o Chelsea está preparando uma oferta na casa dos 80 milhões de euros (cerca de R$ 492 milhões) para levar o meia-atacante a Londres e que o Bayer, que não se classificou para a Liga dos Campeões, deve aceitar por se tratar de um valor alto.
Havertz, que ainda tem a disputa da final da Copa da Alemanha no próximo sábado, tem 16 gols marcados e nove assistências na atual temporada. O camisa 29 atuou em 42 partidas pelos Leões.

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

