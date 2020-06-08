Jornal revela que Barça recebeu proposta por Francisco Trincão

Crédito: Trincão foi a grande contratação do Barcelona na última janela de transferências de janeiro (Reprodução

Dias depois do Barcelona ter contratado Francisco Trincão, do Braga, por 30 milhões de euros (R$ 168 milhões, na cotação atual), o empresário Jorge Mendes apareceu com uma oferta de 45 milhões de euros (R$ 252 milhões) aos culés pelo jovem português, revela o “Mundo Deportivo”. No entanto, a venda do atleta que ainda nem vestiu a camisa blaugrana foi prontamente descartada pelo presidente Bartomeu. O clube interessado não foi informado.

O meia-atacante foi contratado pelo clube no último dia da janela de transferências, em 31 de janeiro, mas sabendo que terminaria a temporada no Braga e iria rumar para a Catalunha a partir da próxima época. O jogador está em ascensão e desde o negócio firmado, já marcou cinco gols em sete partidas.