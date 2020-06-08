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futebol

Jornal revela que Barça recebeu proposta por Francisco Trincão

Jovem português foi contratado na última janela de transferência para chegar na Catalunha na próxima temporada. Jogador ainda nem vestiu a camisa do Barcelona...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 12:20

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 12:20

Crédito: Trincão foi a grande contratação do Barcelona na última janela de transferências de janeiro (Reprodução
Dias depois do Barcelona ter contratado Francisco Trincão, do Braga, por 30 milhões de euros (R$ 168 milhões, na cotação atual), o empresário Jorge Mendes apareceu com uma oferta de 45 milhões de euros (R$ 252 milhões) aos culés pelo jovem português, revela o “Mundo Deportivo”. No entanto, a venda do atleta que ainda nem vestiu a camisa blaugrana foi prontamente descartada pelo presidente Bartomeu. O clube interessado não foi informado.
O meia-atacante foi contratado pelo clube no último dia da janela de transferências, em 31 de janeiro, mas sabendo que terminaria a temporada no Braga e iria rumar para a Catalunha a partir da próxima época. O jogador está em ascensão e desde o negócio firmado, já marcou cinco gols em sete partidas.
O objetivo do Barça é mesclar jovens talentosos, como o português, com veteranos que ajudem a transmitir o DNA competitivo, como Pjanic. Trincão é muito comparado com Figo, que também já vestiu a camisa blaugrana, por seu futebol mais objetivo para marcar gols e assistências e menos plástico. O atleta tem contrato até 2025.E MAIS:Messi volta a treinar com o grupo e Barcelona se prepara para jogoNeymar diz para colegas: 'Quero ir para o Barcelona sim ou sim'Dani Ceballos ainda não sabe se permanecerá no Real MadridPresidente da Fifa apoia discussão sobre redução de teto salarial E MAIS:

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