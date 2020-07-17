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Jornal revela planos do City para contratar Lautaro Martínez

Clube inglês pode pagar valor próximo da antiga multa do atacante da Inter de Milão, mas também pode envolver Gabriel Jesus e Angeliño, além de compensação financeira...
LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2020 às 12:13

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 12:13

Crédito: Lautaro Martínez está na mira do Manchester City para ser o sucessor de Aguero (AFP
O Manchester City tenta furar a negociação entre Barcelona e Inter de Milão por Lautaro Martínez e o jornal “Tuttosport” revelou as opções que o clube inglês imagina para realizar a operação e contratar o atacante, visto como a reposição ideal para Aguero. Os Sky Blues podem pagar um valor próximo da multa expirada de 111 milhões de euros (R$ 679 milhões) ou propor troca de atletas, além de uma compensação financeira.
A primeira opção seria chegar no valor de 100 milhões de euros (R$ 612 milhões), valor alto para o período de crise econômica. O segundo modo seria envolver Gabriel Jesus e Angeliño, além de um valor em dinheiro, para trazer o camisa 10 nerazzurri. O brasileiro é alvo de interesse da Juventus, rival da Inter, enquanto o lateral esquerdo espanhol que esteve emprestado ao RB Leipzig fez boa campanha na Bundesliga.
O Barcelona confia que os italianos vão cumprir com suas palavras e voltar a conversar sobre o tema em agosto, após o fim das competições para todos os clubes. No entanto, a Inter de Milão não tem facilitado a saída de Lautaro e pensa em estender o contrato do argentino que está vinculado ao time dirigido por Conte até 2023.

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