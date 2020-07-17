Jornal revela planos do City para contratar Lautaro Martínez

Crédito: Lautaro Martínez está na mira do Manchester City para ser o sucessor de Aguero (AFP

O Manchester City tenta furar a negociação entre Barcelona e Inter de Milão por Lautaro Martínez e o jornal “Tuttosport” revelou as opções que o clube inglês imagina para realizar a operação e contratar o atacante, visto como a reposição ideal para Aguero. Os Sky Blues podem pagar um valor próximo da multa expirada de 111 milhões de euros (R$ 679 milhões) ou propor troca de atletas, além de uma compensação financeira.

A primeira opção seria chegar no valor de 100 milhões de euros (R$ 612 milhões), valor alto para o período de crise econômica. O segundo modo seria envolver Gabriel Jesus e Angeliño, além de um valor em dinheiro, para trazer o camisa 10 nerazzurri. O brasileiro é alvo de interesse da Juventus, rival da Inter, enquanto o lateral esquerdo espanhol que esteve emprestado ao RB Leipzig fez boa campanha na Bundesliga.