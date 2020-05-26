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futebol

Jornal relembra quase acerto entre Real Madrid e Lewandowski

Gigante espanhol não quis entrar em guerra com o Bayern de Munique, com quem já havia acertado um pré-contrato. Merengues optaram por ficar com Benzema na equipe...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 12:21

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 12:21

Crédito: HANNIBAL HANSCHKE / AFP
Lewandowski quase esteve perto de um acerto com o Real Madrid no verão europeu de 2014, relembra o jornal “As”. O polonês tinha um pré-contrato assinado com o Bayern de Munique para deixar o Borussia Dortmund sem custos. Neste acordo, havia uma cláusula de 20 milhões de euros (R$ 119 milhões, na cotação atual) que podia anular esta operação e levar o atacante para outro destino. O final poderia ter sido favorável aos merengues.
Na época, Florentino Pérez não quis entrar em uma guerra com os bávaros e sabendo das condições para contratar Lewandowski, o gigante espanhol não cogitou a oferta. Apesar disso, o presidente do Real Madrid se mostrou muito interessado no atleta após uma partida de Liga dos Campeões na temporada 2012/2013 em que marcou quatro gols contra o rival.
Na época, a equipe também contava com Benzema que já estava adaptado na equipe desde 2009 e teria que sair caso Lewandowski chegasse. Desde que o camisa nove chegou ao Bayern, o craque marcou 232 gols em 277 jogos, enquanto o'francês apenas 130 tentos.E MAIS:Junior Firpo só deve pensar no seu futuro após fim da temporadaInter se preocupa com Lautaro na volta do Campeonato ItalianoMessi não deve exercer cláusula de saída e continua no BarcelonaFederação holandesa nega pedido do AZ Alkmaar e mantém vaga na fase de grupos da Champions ao Ajax E MAIS:

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