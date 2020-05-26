Jornal relembra quase acerto entre Real Madrid e Lewandowski

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Lewandowski quase esteve perto de um acerto com o Real Madrid no verão europeu de 2014, relembra o jornal “As”. O polonês tinha um pré-contrato assinado com o Bayern de Munique para deixar o Borussia Dortmund sem custos. Neste acordo, havia uma cláusula de 20 milhões de euros (R$ 119 milhões, na cotação atual) que podia anular esta operação e levar o atacante para outro destino. O final poderia ter sido favorável aos merengues.

Na época, Florentino Pérez não quis entrar em uma guerra com os bávaros e sabendo das condições para contratar Lewandowski, o gigante espanhol não cogitou a oferta. Apesar disso, o presidente do Real Madrid se mostrou muito interessado no atleta após uma partida de Liga dos Campeões na temporada 2012/2013 em que marcou quatro gols contra o rival.