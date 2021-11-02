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futebol

Jornal: PSG sairá prejudicado em caso de rescisão com Sergio Ramos

Paris Saint-Germain corre o risco de pagar todo o salário do defensor espanhol pelo tempo de contrato assinado caso opte pela saída do zagueiro antes de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2021 às 12:03

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 12:03

Crédito: C. Gavelle / PSG
Apesar da rescisão contratual de Sergio Ramos ter sido especulada, o Paris Saint-Germain não cogita esta possibilidade, segundo o "Marca". O clube francês poderia sair prejudicado do ponto de vista econômico caso opte pela saída do defensor antes de 2023, quando o espanhol encerra seu contrato.Na França, não há um valor pré-definido de cláusula de rescisão contratual entre uma equipe e um atleta. Com isso, Ramos poderia acionar a Fifa em caso de uma decisão unilateral do PSG e a equipe francesa deveria pagar o salário do jogador até o fim do seu contrato menos o que o defensor iria receber em um novo clube.
> Veja a tabela da Champions League
No entanto, caso o acordo esteja sujeito aos tribunais franceses, o clube deveria arcar com todo o salário do jogador e sem poder utilizá-lo. Esta hipótese é a que menos faz sentido para o Paris Saint-Germain, pois seria prejudicado do ponto de vista econômico e esportivo.
Além disso, na Liga Francesa, o salário de um atleta que passa dos 90 dias lesionado deixa de ser cobrado. Por conta disso, diversos empresários aconselham seus clientes a realizarem uma espécie de seguro que cubra o período em que estarão inaptos.
Apesar dos problemas, Sergio Ramos segue trabalhando e se recuperando de um problema na panturrilha. As informações apontam que o defensor poderia voltar a treinar com normalidade a partir da próxima semana e começar a atuar pela equipe de Mauricio Pochettino após a pausa por conta da Data Fifa.

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