Jornal português informa que Benfica só procurará outro treinador após definição de Jorge Jesus

Crédito: Francisco Leong/ AFP

O Benfica não irá buscar outro treinador enquanto não tiver uma definição de Jorge Jesus. O jornal "A Bola" afirma que o presidente do clube português, Luis Filipe Vieira, está confiante na contratação do "Mister".

Jesus renovou com o Flamengo até 2021, mas mantém silêncio sobre seu futuro. Em coletiva, Bruno Henrique, jogador do Flamengo, disse que espera que o treinador permaneça na Gávea.