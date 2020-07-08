Jornal português informa que Benfica só procurará outro treinador após definição de Jorge Jesus

O Benfica não irá buscar outro treinador enquanto não tiver uma definição de Jorge Jesus. O jornal "A Bola" afirma que o presidente do clube português, Luis Filipe Vieira, está confiante na contratação do "Mister".
Jesus renovou com o Flamengo até 2021, mas mantém silêncio sobre seu futuro. Em coletiva, Bruno Henrique, jogador do Flamengo, disse que espera que o treinador permaneça na Gávea.
Os nomes cogitados pelo Benfica são de Unai Emery, ex-treinador do Arsenal, e Marcello Gallardo, do River Plate. Porém, os treinadores só assumiriam para a próxima temporada. O clube já oficializou Nélson Veríssimo, auxiliar técnico, como comandante nos quatro jogos restantes do Campeonato Português.