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Jornal português informa que Benfica só procurará outro treinador após definição de Jorge Jesus

Presidente do clube ainda mantém esperança de contar com o treinador do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 19:17

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 19:17

Crédito: Francisco Leong/ AFP
O Benfica não irá buscar outro treinador enquanto não tiver uma definição de Jorge Jesus. O jornal "A Bola" afirma que o presidente do clube português, Luis Filipe Vieira, está confiante na contratação do "Mister".
Jesus renovou com o Flamengo até 2021, mas mantém silêncio sobre seu futuro. Em coletiva, Bruno Henrique, jogador do Flamengo, disse que espera que o treinador permaneça na Gávea.
Os nomes cogitados pelo Benfica são de Unai Emery, ex-treinador do Arsenal, e Marcello Gallardo, do River Plate. Porém, os treinadores só assumiriam para a próxima temporada. O clube já oficializou Nélson Veríssimo, auxiliar técnico, como comandante nos quatro jogos restantes do Campeonato Português.

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