Jornal português coloca Jorge Sampaoli em lista de técnicos para assumir o comando do Benfica

O técnico do Atlético-MG, o argentino Jorge Sampaoli, entrou em uma lista de possíveis treinadores para comandar o Benfica, de Portugal. Os encarnados demitiram Bruno Lage e nome do treinador atleticano foi citado pelo jornal Record. A lista tem outros nomes, indicando que o comandante alvinegro não é a primeira opção do time português. O Benfica queria Jorge Jesus, mas o treinador do Flamengo quer seguir na Gávea e dificilmente deixaria o rubro-negro neste momento. Além de Jesus e Sampaoli, outro argentino, Maurício Pocchetino, ex-Tottenham, Unai Emery, ex-Arsenal e Rafa Benítez, que está na China, foram lembrados. Sampaoli está no Atlético-MG desde março, com contrato até o fim de 2021, para um projeto de formação de uma equipe forte, para colocar o clube entre os maiores do país, tendo como "cereja do bolo" a inauguração da Arena MRV, em 2022, como parte do grande projeto do clube de ser Top 5 no Brasil a longo prazo. Com Sampaoli, o Galo iniciou uma busca intensa de reforços no mercado e até o momento, fechou seis contratações:os volantes Léo Sena, ex-Goiás, e Alan Franco, ex-Independiente Del Valle; os atacantes Marrony, ex-Vasco, e Keno, que estava emprestado ao Al Jazira. Também chegaram o zagueiro Bueno, ex-Kashima Antlers e o zagueiro Junior Alonso, que será anunciado na próxima semana.