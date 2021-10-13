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Jornal: Neymar ligou para diretor do PSG e explicou declaração sobre a Copa do Mundo de 2022

Atacante afirmou que o Mundial do Qatar poderia ser o seu último com a Seleção Brasileira e surgiram especulações sobre uma possível aposentadoria do camisa 10 do PSG...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 08:40

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 08:40

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Após declarar que a Copa do Mundo de 2022 poderia ser a sua última, Neymar ligou para Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, e reafirmou o compromisso que tem com o clube, segundo o "L'Équipe". Com isso, o camisa 10 afastou qualquer possibilidade de se aposentar no próximo ano.Na França, surgiram especulações sobre uma possível retirada do brasileiro dos gramados após o Mundial do Qatar. Dirigentes do PSG ficaram preocupados após o atleta ter renovado seu vínculo com a equipe há poucos meses até 2025.
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Na última terça-feira, Neymar chegou a ser criticado por Jérôme Rothen, ex-jogador e atual apresentador da "Radio Montecarlo". O ex-atleta afirmou que o craque deveria ter mais responsabilidade com o clube que lhe paga e mais motivação.
Aos 29 anos, o atacante brasileiro tem tido um início de temporada ruim e questionável. Em sete partidas realizadas pelo Campeonato Francês e Champions League, o camisa 10 anotou apenas um gol de pênalti e contribuiu com duas assistências.

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