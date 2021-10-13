Jornal: Neymar ligou para diretor do PSG e explicou declaração sobre a Copa do Mundo de 2022

Após declarar que a Copa do Mundo de 2022 poderia ser a sua última, Neymar ligou para Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, e reafirmou o compromisso que tem com o clube, segundo o "L'Équipe". Com isso, o camisa 10 afastou qualquer possibilidade de se aposentar no próximo ano.Na França, surgiram especulações sobre uma possível retirada do brasileiro dos gramados após o Mundial do Qatar. Dirigentes do PSG ficaram preocupados após o atleta ter renovado seu vínculo com a equipe há poucos meses até 2025.