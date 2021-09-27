Jornal: Neymar e Mbappé podem estar se afastando no PSG

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Mbappé está se afastando de Neymar no vestiário do Paris Saint-Germain, segundo o jornal "L'Equipe". Uma das causas apontadas pelo periódico para esse distanciamento é a "espanholização" do elenco francês, principalmente após a chegada de Lionel Messi.Apesar de falar espanhol, Mbappé parece não se integrar com diversos nomes do plantel do PSG. Há membros do atual líder da Ligue 1 que não entendem o motivo do jovem atacante de 22 anos não participar de alguns eventos extra-campo.

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No último final de semana, Mbappé foi flagrado reclamando de Neymar por não lhe passar bolas durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Montpellier. E a relação entre os dois dentro dos gramados, que já foi de grande sucesso, passa por um momento turbulento.