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futebol

Jornal: Neymar e Mbappé podem estar se afastando no PSG

Segundo o "L'Equipe", presença de muitos jogadores de origem latina e que falam espanhol afastou o atacante francês do camisa 10 do Paris Saint-Germain nesta temporada...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 09:14

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 09:14
Crédito: OLI SCARFF / AFP
Mbappé está se afastando de Neymar no vestiário do Paris Saint-Germain, segundo o jornal "L'Equipe". Uma das causas apontadas pelo periódico para esse distanciamento é a "espanholização" do elenco francês, principalmente após a chegada de Lionel Messi.Apesar de falar espanhol, Mbappé parece não se integrar com diversos nomes do plantel do PSG. Há membros do atual líder da Ligue 1 que não entendem o motivo do jovem atacante de 22 anos não participar de alguns eventos extra-campo.
> Veja a tabela da Ligue 1
No último final de semana, Mbappé foi flagrado reclamando de Neymar por não lhe passar bolas durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Montpellier. E a relação entre os dois dentro dos gramados, que já foi de grande sucesso, passa por um momento turbulento.
Na atual temporada, Neymar e Mbappé não trocaram assistências antes de balançarem as redes dos adversários. Mauricio Pochettino, técnico do PSG, deverá ser o responsável por fazer com que a parceria volte a funcionar para que sua equipe tenha sucesso.

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