Jornal monta seleções de regiões da Espanha: compare os times de Catalunha e Madrid

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP

O jornal 'Marca', da Espanha, selecionou 17 seleções de cada região da Espanha. Em um país bastante dividido e com características ímpares de região para região, a brincadeira apresenta um cenário desejado por muitos separatistas espanhóis.

Veja a tabela do EspanholCom 17 seleções formadas pelo jornal, as que mais se destacaram foram as da Catalunha (região do Barcelona), e de Madrid (região de Real e Atlético).

A Seleção Catalã é formada por: Pau López (goleiro; Roma); Bellerín (lateral-direito; Arsenal), Piqué (zagueiro; Barcelona), Eric García (zagueiro; Manchester City) e Jordi Alba (lateral-esquerdo; Barcelona); Adama Traoré (meia-atacante; Wolverhampton), Sergio Busquets (meio-campo; Barcelona), Sergi Roberto (meio-campo; Barcelona) e Dani Olmo (meia-atacante; RB Leipzig); Gerard Moreno (atacante; Villarreal) e Mariano Díaz (atacante; Real Madrid).

A Seleção de Madrid seria composta por: David Soria (goleiro; Getafe); Carvajal (lateral-direito: Real Madrid), Diego Llorente (zagueiro; Leeds United), Hermoso (zagueiro; Atlético de Madrid) e Reguilón (lateral-esquerdo; Tottenham); Dani Parejo (meio-campo; Villarreal), Rodri (meio-campo; Manchester City), Marcos Llorente (meio-campo; Atlético de Madrid) e Koke (meio-campo; Atlético de Madrid); Pablo Sarabia (atacante; PSG) e Álvaro Morata (atacante; Juventus).