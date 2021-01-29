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Jornal monta seleções de regiões da Espanha: compare os times de Catalunha e Madrid

Marca, da Espanha, separa regiões espanholas em seleções de futebol; veja as escalações das zonas de Barça e Real...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 19:00

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:00

Crédito: CRISTINA QUICLER / AFP
O jornal 'Marca', da Espanha, selecionou 17 seleções de cada região da Espanha. Em um país bastante dividido e com características ímpares de região para região, a brincadeira apresenta um cenário desejado por muitos separatistas espanhóis.
Veja a tabela do EspanholCom 17 seleções formadas pelo jornal, as que mais se destacaram foram as da Catalunha (região do Barcelona), e de Madrid (região de Real e Atlético).
A Seleção Catalã é formada por: Pau López (goleiro; Roma); Bellerín (lateral-direito; Arsenal), Piqué (zagueiro; Barcelona), Eric García (zagueiro; Manchester City) e Jordi Alba (lateral-esquerdo; Barcelona); Adama Traoré (meia-atacante; Wolverhampton), Sergio Busquets (meio-campo; Barcelona), Sergi Roberto (meio-campo; Barcelona) e Dani Olmo (meia-atacante; RB Leipzig); Gerard Moreno (atacante; Villarreal) e Mariano Díaz (atacante; Real Madrid).
A Seleção de Madrid seria composta por: David Soria (goleiro; Getafe); Carvajal (lateral-direito: Real Madrid), Diego Llorente (zagueiro; Leeds United), Hermoso (zagueiro; Atlético de Madrid) e Reguilón (lateral-esquerdo; Tottenham); Dani Parejo (meio-campo; Villarreal), Rodri (meio-campo; Manchester City), Marcos Llorente (meio-campo; Atlético de Madrid) e Koke (meio-campo; Atlético de Madrid); Pablo Sarabia (atacante; PSG) e Álvaro Morata (atacante; Juventus).
É notável que um confronto entre Madrid e Catalunha não só reascenderia questões históricas, mas também apresentaria elementos interessantes dentro de campo.

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