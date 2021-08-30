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futebol

Jornal: Manchester United não tinha interesse em Cristiano Ronaldo

Diabos Vermelhos se movimentaram na reta final da janela de transferências para que o ídolo português não vestisse a camisa do Manchester City...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 11:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 ago 2021 às 11:57
Crédito: Divulgação /Site oficial da Juventus
O Manchester United não tinha interesse em contratar Cristiano Ronaldo nesta janela de transferências, revelou o "Manchester Evening News". No entanto, os Diabos Vermelhos se moveram pelo ídolo, pois não gostariam de vê-lo atuando com a camisa do Manchester City.Os Red Devils estavam satisfeitos com as atuações dentro do mercado, como a contratação de Jadon Sancho junto ao Borussia Dortmund e a extensão do contrato de Cavani por mais uma temporada. Ole Solskjaer, técnico do Manchester United, não sentia necessidade de mais reforços.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, o clube se movimentou rapidamente na manhã da última sexta-feira, após Cristiano Ronaldo conversar com Alex Ferguson, Bruno Fernandes e diversos companheiros com quem atuou ao lado no período em que jogou na Inglaterra. E o destino do veterano mudou de cor.
Até aquele dia, o Manchester City era o favorito e estava em conversas avançadas com o atacante para contratá-lo. No entanto, após saber da negociação paralesa entre Jorge Mendes, empresário do atleta, com o Manchester United, a equipe de Pep Guardiola pulou fora da operação.

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