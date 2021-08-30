Jornal: Manchester United não tinha interesse em Cristiano Ronaldo

Crédito: Divulgação /Site oficial da Juventus

O Manchester United não tinha interesse em contratar Cristiano Ronaldo nesta janela de transferências, revelou o "Manchester Evening News". No entanto, os Diabos Vermelhos se moveram pelo ídolo, pois não gostariam de vê-lo atuando com a camisa do Manchester City.Os Red Devils estavam satisfeitos com as atuações dentro do mercado, como a contratação de Jadon Sancho junto ao Borussia Dortmund e a extensão do contrato de Cavani por mais uma temporada. Ole Solskjaer, técnico do Manchester United, não sentia necessidade de mais reforços.

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No entanto, o clube se movimentou rapidamente na manhã da última sexta-feira, após Cristiano Ronaldo conversar com Alex Ferguson, Bruno Fernandes e diversos companheiros com quem atuou ao lado no período em que jogou na Inglaterra. E o destino do veterano mudou de cor.