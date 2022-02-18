Jornal lista 'regalias' do PSG para tentar Mbappé no clube

Decidido a manter o atacante Mabppé por mais tempo no clube, o PSG elabora uma lista de "regalias" para atrair o atacante de 23 anos. As informações foram publicadas inicialmente pelo jornal "L'Equipe". O jogador tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho deste ano, quando poderá deixar o clube de graça. O maior interessado é o Real Madrid. O primeiro fator, claro, seria uma renovação com aumento salarial. De acordo com o jornal, o PSG estuda oferecer um novo contrato até junho de 2024., mas com promessa de vendê-lo na metade do ano que vem. Essa é uma forma encontrada pelos donos do clube de Mbappé jogar a Copa do Mundo do Qatar pelo Paris Saint-Germain. De quebra, ele não ficaria "preso" por muito mais tempo.

Ciúmes?

O segundo tópico listado pelo jornal é o protagonismo dentro de campo. De acordo com a publicação, o atacante se sente um pouco preterido num time que conta ainda com Messi e Neymar, além de nomes como Di Maria e Icardi. No jogo da terça, justamente contra o Real, o brasileiro saiu do banco, foi jogar na ponta esquerda, onde estava Mbappé, que teve que mudar de função no campo.

O "L'Equipe" destacou ainda que Mbappé não gostou da diretoria ter contratado o zagueiro Sérgio Ramos, que terá 37 anos ao final de seu contrato, em junho do ano que vem. A publicação informou ainda que alguns jogadores chegaram atrasado aos treinos e não foram punidos, o que deixou o jovem chateado.

Destaque nos últimos jogos

Mbappé foi o destaque do Paris Saint-Germain nos últimos três jogos do clube, todos com vitória. Contra o Real Madrid e Rennes, ele fez os gols dos triunfos por 1 a 0 já nos acréscimos do segundo tempo. Antes disso, o PSG tinha goleado o Lille por 5 a 1, com um gol do jovem.

Ele nasceu em Paris, mas começou a carreira no Monaco, em 2015. Mbappé foi campeão francês em 2016/2017, o que despertou interesso do PSG, que o contratou em 2017. O jovem tem 154 gols pelo Paris e mais de 200 na carreira.