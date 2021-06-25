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Jornal: Jogadores da Itália não devem se ajoelhar em protesto antirracista

Segundo o 'Corriere della Sera', os atletas não devem aderir ao movimento, ao contrário da seleção da Áustria, que vai se ajoelhar em protesto, de acordo com o capitão Alaba...

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 18:08

LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2021 às 18:08
Crédito: ALBERTO LINGRIA / POOL / AFP
Neste sábado, a Itália vai enfrentar a Áustria, no Estádio de Wembley, em Londres, às 16h (de Brasília), pelas oitavas de finais da Eurocopa. No entanto, um dos assuntos mais comentados antes da partida decisiva não tem a ver com o duelo pela classificação, e sim o protesto antirracista de se ajoelhar antes da bola rolar.O gesto de protesto tem sido alvo de discussões ao longo da competição por conta do posicionamento contrário ao ato de se ajoelhar de algumas seleções como Croácia e Rússia. No entanto, segundo o jornal italiano 'Corriere della Sera', a Itália também não vai se ajoelhar em protesto na partida deste sábado contra a Áustria.
+ VEJA A TABELA DA EUROCOPA E SIMULE RESULTADOS
De acordo com informações do diário, os jogadores da Azzurra não devem aderir ao protesto. O assunto veio à tona na coletiva de imprensa desta sexta, justamente por causa do mal entendido do último jogo da Itália na Euro, quando apenas Emerson Palmieri, Andrea Belotti, Rafael Tolói, Matteo Pessina e Federico Bernardeschi se ajoelharam antes da bola rolar contra Gales.
Bonucci, capitão da seleção italiana e escolhido para dar a coletiva desta sexta, falou sobre o assunto, por mais que a pergunta tenha sofrido uma tentativa de veto por parte dos assessores.
- Vamos decidir todos juntos. Faremos uma reunião e decidimos todos juntos o que fazer - disse o jogador da Juventus.
Logo depois, o treinador da equipe, Roberto Mancini, também foi perguntado.
- Ajoelhar amanhã antes do jogo com a Áustria? Não quero falar nisso e, de qualquer modo, sou pela liberdade - afirmou o técnico.
POR OUTRO LADO...
Adversária da Itália neste sábado, a Áustria, que tem como capitão e grande destaque o defensor David Alaba, afirmou também em entrevista coletiva, que vai continuar a adesão ao movimento, já que para ele: 'ajoelhar é um sinal claro'.
- Voltaremos a fazer contra a Itália. Todos concordamos e repito: este é um sinal para atrair a atenção de todos para este tema. Certamente se fala mais de racismo e é algo positivo - destacou Alaba.

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