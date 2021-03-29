Jornal italiano diz que Barcelona e Juventus podem trocar Dybala por Dembélé

Após a negociação envolvendo Arthur e Pjanic, o Barcelona e a Juventus podem novamente protagonizar uma troca de jogadores. De acordo com o "Tuttosport", as duas equipes estudam uma transferência de Dybala por Ousmane Dembélé.

Os dois jogadores têm contrato apenas até a metade do próximo ano e uma renovação não parece estar próxima. Tanto Dybala quanto Dembélé sofreram com lesões importantes nos clubes.Em junho de 2020, Barça e Juve protagonizaram a troca entre o brasileiro Arthur, que foi para a Velha Senhora, enquanto Pjanic chegou ao clube catalão.