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Jornal italiano diz que Barcelona e Juventus podem trocar Dybala por Dembélé

Após a negociação envolvendo Arthur e Pjanic, as duas equipes tentam um novo acordo...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 12:35

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 12:35
Crédito: Marco BERTORELLO / AFP
Após a negociação envolvendo Arthur e Pjanic, o Barcelona e a Juventus podem novamente protagonizar uma troca de jogadores. De acordo com o "Tuttosport", as duas equipes estudam uma transferência de Dybala por Ousmane Dembélé.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
Os dois jogadores têm contrato apenas até a metade do próximo ano e uma renovação não parece estar próxima. Tanto Dybala quanto Dembélé sofreram com lesões importantes nos clubes.Em junho de 2020, Barça e Juve protagonizaram a troca entre o brasileiro Arthur, que foi para a Velha Senhora, enquanto Pjanic chegou ao clube catalão.

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