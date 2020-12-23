Jornal inglês coloca Alisson como 26º melhor jogador do ano de 2020

Em lista feita pelo jornal inglês "The Guardian", o goleiro Alisson aparece como um dos 100 melhores jogadores de futebol do ano de 2020. Para o periódico britânico, o arqueiro do Liverpool foi o 26º melhor atleta do ano. Nesta quinta, o portal divulgou as posições entre o 11º e o 40º lugar.
+ Veja a tabela da Premier LeagueA lista foi dividida em três partes, com a primeira tendo os atletas entre a partir da 41ª posição. Nesta primeira fase, oito brasileiro estiveram presentes. Na segunda, a qual Alisson está presente, ele é o único brasileiro. Nesta quinta-feira, a última parte da lista, com os dez primeiros colocados será divulgada.
VEJA OS JOGADORES ENTRE O 11º E O 40º LUGAR11º: Kimmich (Bayern de Munique)12º: Benzema (Real Madrid)13º: Sergio Ramos (Real Madrid)14º: Thomas Müller (Bayern de Munique)15º: Neuer (Bayern de Munique)16º: Gnabry (Bayern de Munique)17º: Thiago Alcântara (Liverpool)18º: Alexander-Arnold (Liverpool)19º: Lukaku (Internazionale)20º: Harry Kane (Tottenham)21º: Bruno Fernandes (Manchester United)22º: Son (Tottenham)23º: Davies (Bayern de Munique)24º: Immobile (Lazio)25º: Ibrahimovic (Milan)26º: Alisson (Liverpool)27º: Sterling (Manchester City)28º: Oblak (Atlético de Madrid)29º: Sancho (Borussia Dortmund)30º: Timo Werner (Chelsea)31º: Alaba (Bayern de Munique)32º: Papu Gómez (Atalanta)33º: Henderson (Liverpool)34º: Robertson (Liverpool)35º: Vardy (Leicester)36º: Aubameyang (Arsenal)37º: João Félix (Atlético de Madrid)38º: Di María (PSG)39º: Dybala (Juventus)40º: Goretzka (Bayern Munique)
VEJA A POSIÇÃO DOS BRASILEIROS DIVULGADOS NA TERÇA-FEIRA43º: Roberto Firmino (Liverpool)49º: Marquinhos (PSG)51º: Fabinho (Liverpool)54º: Thiago Silva (Chelsea)56º: Casemiro (Real Madrid)81º: Philippe Coutinho (Barcelona)82º: Richarlison (Everton)89º: Ederson (Manchester City)