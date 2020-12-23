futebol

Jornal inglês coloca Alisson como 26º melhor jogador do ano de 2020

Goleiro do Liverpool aparece em lista do jornal 'The Guardian', que elegeu os 100 melhores futebolistas do ano. Relação ficará completa com o top-10, que será divulgado nesta quinta...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 15:58

Crédito: STU FORSTER / POOL / AFP
Em lista feita pelo jornal inglês "The Guardian", o goleiro Alisson aparece como um dos 100 melhores jogadores de futebol do ano de 2020. Para o periódico britânico, o arqueiro do Liverpool foi o 26º melhor atleta do ano. Nesta quinta, o portal divulgou as posições entre o 11º e o 40º lugar.
+ Veja a tabela da Premier LeagueA lista foi dividida em três partes, com a primeira tendo os atletas entre a partir da 41ª posição. Nesta primeira fase, oito brasileiro estiveram presentes. Na segunda, a qual Alisson está presente, ele é o único brasileiro. Nesta quinta-feira, a última parte da lista, com os dez primeiros colocados será divulgada.
VEJA OS JOGADORES ENTRE O 11º E O 40º LUGAR11º: Kimmich (Bayern de Munique)12º: Benzema (Real Madrid)13º: Sergio Ramos (Real Madrid)14º: Thomas Müller (Bayern de Munique)15º: Neuer (Bayern de Munique)16º: Gnabry (Bayern de Munique)17º: Thiago Alcântara (Liverpool)18º: Alexander-Arnold (Liverpool)19º: Lukaku (Internazionale)20º: Harry Kane (Tottenham)21º: Bruno Fernandes (Manchester United)22º: Son (Tottenham)23º: Davies (Bayern de Munique)24º: Immobile (Lazio)25º: Ibrahimovic (Milan)26º: Alisson (Liverpool)27º: Sterling (Manchester City)28º: Oblak (Atlético de Madrid)29º: Sancho (Borussia Dortmund)30º: Timo Werner (Chelsea)31º: Alaba (Bayern de Munique)32º: Papu Gómez (Atalanta)33º: Henderson (Liverpool)34º: Robertson (Liverpool)35º: Vardy (Leicester)36º: Aubameyang (Arsenal)37º: João Félix (Atlético de Madrid)38º: Di María (PSG)39º: Dybala (Juventus)40º: Goretzka (Bayern Munique)
VEJA A POSIÇÃO DOS BRASILEIROS DIVULGADOS NA TERÇA-FEIRA43º: Roberto Firmino (Liverpool)49º: Marquinhos (PSG)51º: Fabinho (Liverpool)54º: Thiago Silva (Chelsea)56º: Casemiro (Real Madrid)81º: Philippe Coutinho (Barcelona)82º: Richarlison (Everton)89º: Ederson (Manchester City)

