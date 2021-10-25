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futebol

Jornal inglês cobra demissão de técnico do Manchester United

'Daily Express' faz avaliação ruim do trabalho de Ole Solskjaer à frente dos Red Devils desde a chegada do norueguês em 2018 e fiz que não há evolução após início promissor...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 11:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2021 às 11:32
Crédito: ALEKSANDRA SZMIGIEL / POOL / AFP
O "Daily Express", um dos principais jornais britânicos, cobrou a demissão de Ole Solskjaer do cargo de técnico do Manchester United. De acordo com a publicação, o trabalho do comandante norueguês não evolui desde a sua chegada em 2018, quando substituir José Mourinho.- O Manchester United deu a Solskjaer muito tempo e reforços desde que ele substituiu José Mourinho, em dezembro de 2018. No entanto, o time está horrível. O primeiro tempo contra o Liverpool foi péssimo. O clube possui um técnico iniciante no comando. Solskjaer foi bem (no início do trabalho), mas, com as coisas indo de mal a pior, é hora de ir.
> Veja a tabela da Premier League
Além do comandante, diversos jogadores, incluindo o brasileiro Fred, foram alvos de críticas da publicação por conta da partida realizada no último domingo. Cristiano Ronaldo, apesar de ter sido posto abaixo de Salah, foi o atleta mais poupado dos duros julgamentos.
O jornal também sugere que Antonio Conte ou Zinedine Zidane, ambos sem clubes, poderiam assumir os Diabos Vermelhos. O nome de Erik ten Hag, comandante do Ajax, também é lembrado como uma boa opção de mercado.

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