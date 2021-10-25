Jornal inglês cobra demissão de técnico do Manchester United

O "Daily Express", um dos principais jornais britânicos, cobrou a demissão de Ole Solskjaer do cargo de técnico do Manchester United. De acordo com a publicação, o trabalho do comandante norueguês não evolui desde a sua chegada em 2018, quando substituir José Mourinho.- O Manchester United deu a Solskjaer muito tempo e reforços desde que ele substituiu José Mourinho, em dezembro de 2018. No entanto, o time está horrível. O primeiro tempo contra o Liverpool foi péssimo. O clube possui um técnico iniciante no comando. Solskjaer foi bem (no início do trabalho), mas, com as coisas indo de mal a pior, é hora de ir.
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Além do comandante, diversos jogadores, incluindo o brasileiro Fred, foram alvos de críticas da publicação por conta da partida realizada no último domingo. Cristiano Ronaldo, apesar de ter sido posto abaixo de Salah, foi o atleta mais poupado dos duros julgamentos.
O jornal também sugere que Antonio Conte ou Zinedine Zidane, ambos sem clubes, poderiam assumir os Diabos Vermelhos. O nome de Erik ten Hag, comandante do Ajax, também é lembrado como uma boa opção de mercado.