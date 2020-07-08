futebol

Jornal inglês afirma que PSG ofereceu Neymar ao Man. United

Contrato do brasileiro está na reta final e os franceses querem
recuperar um pouco do investimento financeiro feito no jogador...
LanceNet

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 16:32

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O Paris Saint-Germain procura um novo clube para Neymar. De acordo com o "Express", os franceses entraram em negociação com o Manchester United para oferecer o brasileiro.
O PSG entende que o contrato de Neymar está se encerrando e, como não deve renovar, não quer perder seu principal jogador de graça. Assim, busca um clube financeiramente forte para tentar vender o brasileiro.
O Barcelona não fará nenhuma transferência economicamente enorme após a pandemia do COVID-19. Assim, o Paris Saint-Germain o ofereceu ao Manchester United na expectativa de recuperarem o investimento feito no atacante brasileiro.
Apesar disso, a publicação informa que Jadon Sancho ainda é a grande prioridade dos Red Devils. Caso não consigam assinar com o inglês, irão ponderar a contratação de Neymar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

