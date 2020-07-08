Jornal inglês afirma que PSG ofereceu Neymar ao Man. United

O Paris Saint-Germain procura um novo clube para Neymar. De acordo com o "Express", os franceses entraram em negociação com o Manchester United para oferecer o brasileiro.
O PSG entende que o contrato de Neymar está se encerrando e, como não deve renovar, não quer perder seu principal jogador de graça. Assim, busca um clube financeiramente forte para tentar vender o brasileiro.
O Barcelona não fará nenhuma transferência economicamente enorme após a pandemia do COVID-19. Assim, o Paris Saint-Germain o ofereceu ao Manchester United na expectativa de recuperarem o investimento feito no atacante brasileiro.
Apesar disso, a publicação informa que Jadon Sancho ainda é a grande prioridade dos Red Devils. Caso não consigam assinar com o inglês, irão ponderar a contratação de Neymar.