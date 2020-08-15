Jornal garante que Xavi é o favorito pelos jogadores para assumir o comando do Barcelona

Crédito: Karim Jaafar / AFP

Após a histórica goleada sofrida pelo Barcelona contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, a imprensa espanhola já dá como certa a saída de Quique Setién do comando catalão. De acordo com o "AS", três nomes são monitorados pelo clube.

Mauricio Pochettino, Ronald Koeman e Xavi Hernández são estudados. Porém, o jornal "AS" garante que os jogadores têm um nome favorito: o do ex-jogador do Barça e que atualmente treina o Al Sadd.