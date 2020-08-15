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futebol

Jornal garante que Xavi é o favorito pelos jogadores para assumir o comando do Barcelona

A saída de Quique Setién ainda não foi anunciada,
mas é tratada como iminente pelos veículos espanhóis...

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 15:26

LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 15:26
Crédito: Karim Jaafar / AFP
Após a histórica goleada sofrida pelo Barcelona contra o Bayern de Munique pela Liga dos Campeões, a imprensa espanhola já dá como certa a saída de Quique Setién do comando catalão. De acordo com o "AS", três nomes são monitorados pelo clube.
Mauricio Pochettino, Ronald Koeman e Xavi Hernández são estudados. Porém, o jornal "AS" garante que os jogadores têm um nome favorito: o do ex-jogador do Barça e que atualmente treina o Al Sadd.
Xavi já foi sondado para ocupar a vaga deixada por Ernesto Valverde, mas acabou recusando em janeiro. A direção do Barcelona acabou apostando em Quique Setién.

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