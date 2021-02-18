Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Jornal francês pede renovação de Mbappé: "Não os deixe"

Astro do Paris Saint-Germain foi a capa do jornal "L'Équipe" desta quinta-feira. Grande atuação contra o Barcelona ainda é repercutida na Europa...

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 08:33

Crédito: LLUIS GENE / AFP
A grande atuação de Kylian Mbappé contra o Barcelona ainda é repercutida pela Europa. Nesta quinta-feira, o jornal francês "L'Équipe" destacou em sua capa a foto do camisa 7 do Paris Saint-Germain com os dizeres: "Não os deixe", uma alusão ao contrato do jogador, que se encerra em 2022.
O pedido desesperado do jornal pela renovação de Mbappé tem um motivo. Desejado pelo mercado internacional, o camisa 7 é o principal alvo do Real Madrid, que espera seu contrato encerrar para conseguir contratá-lo a custo zero. O jornal "Le Parisien" destacou que o Paris Saint-Germain só liberaria Mbappé por 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão). O valor é irreal para qualquer clube após o cenário de pandemia.
Mbappé tem contrato com o PSG até 2022 e, caso opte por não renovar, no final do ano poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O clube francês corre para tentar convencer o jogador a permanecer.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados