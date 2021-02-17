Jornal francês diz que PSG só venderá Mbappé por R$ 1,3 bilhão

Craque do jogo na goleada do PSG sobre o Barcelona na última terça-feira, pela Champions League, o atacante Kylian Mbappé é o principal assunto do futebol mundial nesta quarta. Além dos três gols marcados serem motivo de repercussão internacional, uma notícia que pode envolver o futuro do atleta também mexe com o mercado de transferências.
De acordo com informações do jornal "Le Parisien", o Paris Saint-Germain definiu o preço para vender o atacante, que tem contrato até o fim da próxima temporada. Segundo o portal, o clube só liberará o camisa 7 por 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), caso ele não renove o vínculo antes.
A mídia francesa ainda informou que Mbappé já definiu também a sua pedida salarial, seja para renovar com o PSG ou para acertar com uma nova equipe: 30 milhões de euros (R$ 195 milhões) anuais.