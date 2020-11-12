Jornal francês diz que Allegri sonha com a Inter e não vai para o PSG

O portal francês “Sport” afirmou que o técnico Massimiliano Allegri não deve trabalhar no Paris Saint-Germain e que o italiano sonha em treinar a Inter de Milão, atualmente sob comando de Antonio Conte. O nome do ex-gerente de Milan e Juventus era o favorito de Leonardo, diretor esportivo do clube francês.
- Poderia ter sido um desafio interessante, mas Allegri só sonha em treinar a Inter. Outro ponto importante, explica a comitiva do treinador, é o fato do salário solicitado ser muito alto para as finanças do PSG - diz a publicação.Com o técnico Thomas Tuchel balançando no cargo e com seu contrato terminando ao final da temporada, o PSG deve buscar alternativas. O portal afirma que, neste momento, Thiago Motta e Mauricio Pochettino estão entre os melhores cotados para assumir o cargo na próxima época.