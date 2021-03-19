Jornal francês divulga maiores salários do país com Neymar em primeiro lugar: R$ 19,9 milhões

Embora esteja se recuperando de lesão na coxa esquerda, desde o dia 10 de fevereiro, Neymar segue com o maior salário do Campeonato Francês. Segundo a divulgação do jornal 'L'Équipe', o camisa 10 do PSG ganha cerca de 3,06 de milhões de euros (cerca de R$ 19,9 milhões) brutos por mês. Além disso, em segundo lugar do ranking está Mbappé, também do Paris, com vencimentos de 2,09 milhões de euros (R$ 13,6 milhões, aproximadamente).
> Confira a classificação do Campeonato FrancêsPara completar a lista, os outros 8 atletas mais bem pagos da competição são do time da capital francesa. No caso de Mbappé, o contrato gradativo do jogador aproxima a joia de Neymar, com os mais altos salários da França. Assim, de 2020 - quando recebia 1,91 milhões de euros - para este ano, o jovem passou a custar para o PSG mais 180 mil euros.
O jornal ainda destaca que com as transferências de Thiago Silva, para o Chelsea, e Cavani, para o Manchester United, o PSG conseguiu uma brecha milionária na folha de pagamento. Por isso, o clube já negocia uma renovação de contrato com Neymar, que pode vir a receber um aumento considerável.
Veja o ranking com os maiores salários do futebol francês
1) Neymar (PSG) - € 3,06 milhões2) Mbappé (PSG) - € 2,09 milhões3) Marquinhos (PSG) - € 1,2 milhões3) Verratti (PSG) - € 1,2 milhões5) Di María (PSG) - € 1,1 milhões6) Navas (PSG) - € 1 milhão7) Icardi (PSG) - € 800 mil8) Paredes (PSG) - € 750 mil9) Bernat (PSG) - € 700 mil10) Kimpembe (PSG) - € 670 mil