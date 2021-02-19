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Jornal espanhol revela valores da transferência de Luis Suárez para o Atlético de Madrid

"SPORT" informa que o clube catalão recebeu cinco milhões de euros fixos e mais seis em variáveis...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 09:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2021 às 09:06
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Luis Suárez não chegou de graça ao Atlético de Madrid. De acordo com o jornal "SPORT", que afirma ter tido acesso a documentos, o Barça recebeu cinco milhões de euros fixos e mais seis em variáveis. O valor chegaria aos 11 milhões se todas as metas forem cumpridas.
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Essas informações vão de contrário à versão de que Suárez havia deixado o clube catalão de graça. De acordo com fontes próximas à negociação, deixar o Barcelona de graça era uma exigência do próprio jogador. A atitude de se desfazer do uruguaio não foi bem recebida pelo camisa 9 e seu staff. Ele ainda tinha um ano de contrato.O Barça já levou o primeiro montante das variáveis, que seria quando Suárez completasse 20 jogos com a camisa dos colchoneros, no valor de dois milhões de euros. A segunda, que também tem valor de dois milhões de euros, será caso o Atlético de Madrid chegue às quartas de final da Liga dos Campeões. A terceira tem o mesmo valor e mesmo conceito da última, mas para a próxima temporada.
Outro detalhe significativo é o salário de Suárez. O Atlético de Madrid paga um salário inferior ao que recebia no Barcelona. A diferença desse valor é paga pelo próprio clube catalão.

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