Jornal espanhol revela valores da transferência de Luis Suárez para o Atlético de Madrid

Essas informações vão de contrário à versão de que Suárez havia deixado o clube catalão de graça. De acordo com fontes próximas à negociação, deixar o Barcelona de graça era uma exigência do próprio jogador. A atitude de se desfazer do uruguaio não foi bem recebida pelo camisa 9 e seu staff. Ele ainda tinha um ano de contrato.O Barça já levou o primeiro montante das variáveis, que seria quando Suárez completasse 20 jogos com a camisa dos colchoneros, no valor de dois milhões de euros. A segunda, que também tem valor de dois milhões de euros, será caso o Atlético de Madrid chegue às quartas de final da Liga dos Campeões. A terceira tem o mesmo valor e mesmo conceito da última, mas para a próxima temporada.