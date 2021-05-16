Jornal espanhol já aponta possíveis substitutos para o cargo de Zidane

Zinedine Zidane não deve continuar no Real Madrid para a próxima temporada. Com isso, o jornal "AS" informa que o clube merengue já estuda possíveis substitutos. Os favoritos da direção seriam Raúl e Allegri.
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Raúl seria uma opção de continuidade ao trabalho do francês, uma vez que o ídolo merengue treina as categorias de base do clube. Allegri, por outro lado, está sem clube desde que deixou a Juventus, em 2019. A publicação, porém, garante que nenhum dos dois recebeu nenhum contato por respeito a Zidane.Allegri tem evitado ouvir outras propostas por esperar o cargo no Real Madrid. O nome do treinador também é especulado de volta na Juventus, onde foi demitido para a chegada de Maurizio Sarri.
O Real Madrid ainda disputa o título de La Liga. Neste domingo, os merengues visitam o Athletic Bilbao, às 13h (de Brasília). A equipe de Zidane soma 78 pontos, enquanto o rival Atlético tem 80. Com a partida de hoje, ficam faltando apenas duas rodadas para o fim do campeonato.