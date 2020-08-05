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Jornal espanhol elege Alan Franco um dos cinco jovens estrangeiros a serem seguidos no Brasileirão

O meia do Atlético-MG aparece na lista da publicação com um dos atletas mais promissores atuando no futebol brasileiro...
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Publicado em 

05 ago 2020 às 16:53

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:53

Crédito: Alan Franco veio do Indenpendiente Del Valle para reforçar o Galo em 2020-(Bruno Cantini/Atlético-MG
Recém-chegado ao Atlético-MG, o volante Alan Franco foi selecionado pelo jornal AS como um dos cinco jovens estrangeiros a serem seguidos no Campeonato Brasileiro de 2020. O equatoriano foi destacado ao lado de atletas como Yeferson Soteldo, do Santos, e Matías Viña, do Palmeiras. Um dos destaques do Independiente del Valle, campeão da Copa Sul-Americana em 2019, Alan Franco chegou ao clube mineiro após um pedido do técnico Jorge Sampaoli. Em campo, Franco se destaca pela capacidade de atuar tanto mais recuado como mais avançado no meio de campo. A sua estreia pelo Galo aconteceu no último dia 26 de julho, diante do América-MG, atual adversário da semifinal do Campeonato Mineiro. O Atlético-MG busca confirmar a sua vaga na decisão nesta quarta-feira, 5, após vencer o jogo de ida por 2 a 1 contra o Coelho.
O meia de 21 anos também vem sendo convocado regularmente para o time principal da Seleção equatoriana. Em 2015, Franco defendeu o seu país na Copa do Mundo e Sul-Americano, ambos da categoria sub-17. Pelo Independiente del Valle, foram 72 jogos disputados e cinco gols marcados.

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