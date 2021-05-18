  Jornal espanhol diz que Seleção Brasileira fez proposta para Xavi ser auxiliar de Tite
futebol

Jornal espanhol diz que Seleção Brasileira fez proposta para Xavi ser auxiliar de Tite

Intenção da CBF, de acordo com o portal, era ter o ídolo do Barcelona na comissão técnica da Seleção Brasileira até a Copa do Mundo, para depois ele assumir no lugar de Tite...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mai 2021 às 19:52

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 19:52

Crédito: Karim Jaafar / AFP
Passando férias na Espanha após o fim da temporada no Qatar, o futuro do técnico Xavi Hernández, do Al Sadd, poderia ser o Brasil. Segundo informações da imprensa espanhola, o ídolo do Barcelona recebeu uma proposta para ser o auxiliar de Tite na Seleção Brasileira até a Copa do Mundo de 2022.
+ Tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022De acordo com o jornal "As", de Madri, a oferta para o catalão de 41 anos, que foi recusada, seria visando também o futuro. A ideia da CBF, segundo o portal, era que o ex-jogador assumisse como treinador da Seleção Brasileira após o Mundial do próximo ano.
Com contrato renovado no Al Sadd, Xavi vem sendo especulado para assumir o comando do Barcelona. Depois de uma temporada com altos e baixos sob o comando do holandês Ronald Koeman, o presidente Joan Laporta estudar mudar o comando blaugrana, e o ex-capitão aparece como favorito.
+ Veja os convocados da Seleção Brasileira para jogos contra Equador e Paraguai
Ainda segundo o "As", além de recusar a oferta da Seleção Brasileira, Xavi também foi procurado pelo Borussia Dortmund, mas declinou o convite aurinegro. O clube alemão acertou com Marco Rose, que deixará o Borussia Mönchengladbach.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

