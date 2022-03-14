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Jornal espanhol diz que Neymar e Sergio Ramos querem deixar o PSG

Dupla sentiu-se incomodada com críticas na vitória sobre o Bordeaux, no último domingo, e pode deixar o clube francês na próxima janela de transferências do verão europeu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2022 às 19:43

Publicado em 14 de Março de 2022 às 19:43

A crise no Paris Saint-Germain depois da eliminação na Champions League ganhou mais um capítulo. Nesta segunda-feira, a imprensa espanhola garantiu que o atacante Neymar e o zagueiro Sergio Ramos têm a intenção de deixar o clube ao final da atual temporada.Segundo o jornal "As", a gota d'água para o brasileiro foi na vitória sobre o Bordeaux, no último domingo, onde o camisa 10 foi vaiado desde antes do jogo e ao longo dos 90 minutos. Nem mesmo quando balançou as redes no segundo tempo a torcida parisiense deu trégua.
+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1
De acordo com o portal, em caso de uma oferta vantajosa, uma venda não está descartada. Vale lembrar, porém, que Neymar é dono de um dos maiores salários do elenco parisiense e que, em maio do ano passado, ele renovou seu contrato até junho de 2025.
Já Sergio Ramos, que foi contratado para ser o xerife da zaga francesa, fez apenas cinco partidas na temporada. Convivendo com muitas lesões, o espanhol não entrou em campo no último domingo, justamente por estar indisponível, mas também não ficou satisfeito com as críticas dos torcedores.
O ex-jogador do Real Madrid ainda tem mais um ano de contrato e teria que entrar em um acordo para deixar o clube da Cidade Luz. Conforme a publicação do "As", a intenção de Sergio Ramos é voltar à Espanha, desde que a saída do PSG seja confirmada.
+ Fred dá linda assistência, Neymar desencanta, Gerson marca… Os destaques brasileiros no fim de semana do futebol europeu
SITUAÇÃO DE MESSI É INCÓGNITAOutra estrela do elenco parisiense, Lionel Messi ainda não tem o futuro definido. Enquanto o "As" publica que o camisa 30 pretende seguir em Paris, o jornalista espanhol Gerard Romero, que é bem informado quando o assunto é Barcelona, garantiu que o pai do atleta buscou levá-lo de volta ao Camp Nou.
Crédito: SergioRamoseNeymaremtreinodoPSGemManchester(Foto:Divulgação/SiteoficialdoPSG

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