Jornal espanhol diz que Neymar e Sergio Ramos querem deixar o PSG

A crise no Paris Saint-Germain depois da eliminação na Champions League ganhou mais um capítulo. Nesta segunda-feira, a imprensa espanhola garantiu que o atacante Neymar e o zagueiro Sergio Ramos têm a intenção de deixar o clube ao final da atual temporada.Segundo o jornal "As", a gota d'água para o brasileiro foi na vitória sobre o Bordeaux, no último domingo, onde o camisa 10 foi vaiado desde antes do jogo e ao longo dos 90 minutos. Nem mesmo quando balançou as redes no segundo tempo a torcida parisiense deu trégua.

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De acordo com o portal, em caso de uma oferta vantajosa, uma venda não está descartada. Vale lembrar, porém, que Neymar é dono de um dos maiores salários do elenco parisiense e que, em maio do ano passado, ele renovou seu contrato até junho de 2025.

Já Sergio Ramos, que foi contratado para ser o xerife da zaga francesa, fez apenas cinco partidas na temporada. Convivendo com muitas lesões, o espanhol não entrou em campo no último domingo, justamente por estar indisponível, mas também não ficou satisfeito com as críticas dos torcedores.

O ex-jogador do Real Madrid ainda tem mais um ano de contrato e teria que entrar em um acordo para deixar o clube da Cidade Luz. Conforme a publicação do "As", a intenção de Sergio Ramos é voltar à Espanha, desde que a saída do PSG seja confirmada.

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SITUAÇÃO DE MESSI É INCÓGNITAOutra estrela do elenco parisiense, Lionel Messi ainda não tem o futuro definido. Enquanto o "As" publica que o camisa 30 pretende seguir em Paris, o jornalista espanhol Gerard Romero, que é bem informado quando o assunto é Barcelona, garantiu que o pai do atleta buscou levá-lo de volta ao Camp Nou.