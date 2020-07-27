Jornal espanhol diz que futuro de Coutinho deve ser na Inglaterra

O brasileiro Philippe Coutinho, emprestado pelo Barcelona ao Bayern de Munique, não permanecerá no clube alemão na próxima temporada. O jogador, tampouco, deve ser aproveitado pelos espanhóis, que desejam vender o atleta. E segundo o jornal "Sport", o futuro do meia deve ser novamente a Inglaterra, onde atuou pelo Liverpool.

Após passar por uma cirurgia no tornozelo no final de abril, o jogador ficou afastado dos gramados na reta decisiva do Campeonato Alemão e entrou em campo apenas no último jogo da competição. O meia está à disposição do técnico Hansi Flick para as oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Chelsea.