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futebol

Jornal espanhol diz que Cristiano Ronaldo não sofreu lesão, como informou o Manchester United

Jornal 'As' diz que ausência do português na derrota para o Manchester City foi por opção de Ralf Rangnick. CR7 viajou para Portugal e não encontrou companheiros antes do duelo...

Publicado em 07 de Março de 2022 às 20:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mar 2022 às 20:23
A briga de bastidores sobre a ausência de Cristiano Ronaldo no clássico de Manchester, entre City e United no último domingo, ganhou mais um capítulo. Depois de ser cortado da relação da partida por conta de uma lesão no quadril, segundo informações dos Red Devils, o jornal "As", da Espanha, publicou nesta segunda-feira que o português de 37 anos não tem uma contusão.De acordo com o periódico de Madri, o astro lusitano não foi relacionado para o duelo contra o líder do Campeonato Inglês por decisão do treinador Ralf Rangnick, que vive grande pressão à frente do Manchester United. Os Diabos Vermelhos perderam por 4 a 1 para o time de Pep Guardiola.
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Fora da partida, Cristiano Ronaldo viajou para Portugal no último domingo, o que gerou outra polêmica. Conforme o portal "The Athletic" noticiou, o elenco do Manchester United se surpreendeu negativamente com a ausência do camisa 7 na concentração antes do dérbi local.
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Apesar do momento conturbado, Cristiano Ronaldo segue sendo o artilheiro do Manchester United na temporada, com 15 gols marcados em 30 jogos disputados, além de três assistências. Com contrato até junho de 2023, a permanência do lusitano nos Red Devils a partir do meio do ano é incerta.
Crédito: CristianoRonaldovivemomentoconturbadocomacamisadoManchesterUnited(Foto:DANIELLEAL/AFP

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