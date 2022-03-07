Jornal espanhol diz que Cristiano Ronaldo não sofreu lesão, como informou o Manchester United

A briga de bastidores sobre a ausência de Cristiano Ronaldo no clássico de Manchester, entre City e United no último domingo, ganhou mais um capítulo. Depois de ser cortado da relação da partida por conta de uma lesão no quadril, segundo informações dos Red Devils, o jornal "As", da Espanha, publicou nesta segunda-feira que o português de 37 anos não tem uma contusão.De acordo com o periódico de Madri, o astro lusitano não foi relacionado para o duelo contra o líder do Campeonato Inglês por decisão do treinador Ralf Rangnick, que vive grande pressão à frente do Manchester United. Os Diabos Vermelhos perderam por 4 a 1 para o time de Pep Guardiola.