Jornal espanhol destaca interesse do Granada em promessa do Athletico

Crédito: Fabio Wosniak

Lateral direito do Athletico, Khellven está na mira do Granada, da Espanha, e de outras equipes da Europa. É o que destaca o jornal AS, da Espanha, nesta terça-feira. Segundo a reportagem, a equipe espanhola vem mapeando os passos do jovem jogador de 19 anos desde a temporada passada. A publicação destaca o valor da multa rescisória que gira em torno de 20 milhões e euros, e o tempo de contrato com a equipe do Sul, válido até fevereiro de 2024. Khellven é agenciado pela UJ Football Talent, do empresário Ulisses Jorge, agente de Eder Militão, do Real Madrid. Em nota, a empresa confirmou as sondagens de clubes da Espanha e Portugal.

- Desde o ano passado algumas esquipes europeias estão monitorando o Khellven, em função dos bons números apresentados. Como ele voltou a jogar nesta temporada e vem fazendo bons jogos, novos contatos foram feitos, não só pelo Granada, mas também por equipes da França, buscando informações do atleta para futura transferência. Mas nenhuma proposta oficial foi apresentada.