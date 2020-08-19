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Jornal espanhol destaca interesse do Granada em promessa do Athletico

Lateral direito Khellven, de 19 anos, tem sido monitorado por clubes de Portugal e Espanha...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 21:48

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 21:48

Crédito: Fabio Wosniak
Lateral direito do Athletico, Khellven está na mira do Granada, da Espanha, e de outras equipes da Europa. É o que destaca o jornal AS, da Espanha, nesta terça-feira. Segundo a reportagem, a equipe espanhola vem mapeando os passos do jovem jogador de 19 anos desde a temporada passada. A publicação destaca o valor da multa rescisória que gira em torno de 20 milhões e euros, e o tempo de contrato com a equipe do Sul, válido até fevereiro de 2024. Khellven é agenciado pela UJ Football Talent, do empresário Ulisses Jorge, agente de Eder Militão, do Real Madrid. Em nota, a empresa confirmou as sondagens de clubes da Espanha e Portugal.
- Desde o ano passado algumas esquipes europeias estão monitorando o Khellven, em função dos bons números apresentados. Como ele voltou a jogar nesta temporada e vem fazendo bons jogos, novos contatos foram feitos, não só pelo Granada, mas também por equipes da França, buscando informações do atleta para futura transferência. Mas nenhuma proposta oficial foi apresentada.
Khellven foi contratado pelo Athletico em agosto de 2018, após se destacar pelo Guarani de Palhoça-SC. No Furacão o jogador soma 29 jogos pela equipe principal e recentemente marcou um dos gols na final do Campeonato Paranaense diante do Coritiba, ficando com o título na casa do rival. Nas últimas partidas, Khellven tem se tornado uma espécie de 12º jogador de Dorival Jr. Além dele, o Athletico conta apenas com Jonathan para a lateral direita.

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