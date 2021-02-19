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Jornal espanhol defende Vini Jr: 'O mais criticado do Real Madrid, mas a equipe se sai melhor quando ele joga'

Aproveitamento com o atacante ex-Flamengo é maior do que com os outros jogadores da mesma função. Ele só marcou menos do que Karim Benzema...
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Publicado em 

19 fev 2021 às 11:10

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 11:10

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Vinícius Júnior segue sendo o foco no Real Madrid. Com apenas 20 anos, o brasileiro é criticado quando os merengues vão mal e esquecido quando vão bem. Por conta disso, o jornal espanhol "Marca" fez um levantamento das estatísticas dos jogadores e concluiu que o ex-Flamengo é um dos mais eficientes do elenco.
VEJA A TABELA DE LA LIGA
Quando Vinícius Júnior é titular, o Real Madrid ganha 69,09% dos jogos, mais do que com Lucas Vázquez (66,66%), Rodrygo (61,60%), Asensio (55,55%) e Hazard (51,85%). Com três gols, Vinícius é o atacante que mais marcou gols depois de Benzema. Hazard, com três, Asensio e Lucas, com dois, e Rodrygo, com um, não melhoram o número de gols marcados. O brasileiro disputou 28 das 31 partidas, mas apenas 14 delas como titular.
Vinícius enfrenta seus rivais duas vezes mais do que qualquer um de seus companheiros. Ele tentou 94 dribles, contra 50 de Asensio. São jogadores. Em 52% das vezes que tenta driblar, ele tem êxito.
Na próxima partida da Liga dos Campeões, Vinícius deve ser titular novamente. Devido aos desfalques, Zidane terá que confiar no brasileiro, que está sempre disponível graças ao seu físico exemplar. Aos 20 anos, o espaço para melhorar é muito grande.

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