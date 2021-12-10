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Jornal diz que PSG pode ter barca com até sete nomes em janeiro e inclui Icardi e Rafinha

Jogadores são reservas com o técnico Maurício Pochettino, e clube pretende dar alívio na folha salarial. Campeão olímpico em 2016, brasileiro fez apenas cinco jogos na temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 10:35

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 10:35

Um dos clubes que mais investiu na última janela de transferências, o Paris Saint-Germain pode se desfazer de alguns jogadores no mercado de inverno, que ocorre em janeiro. Segundo a imprensa local, o time da Cidade Luz planeja reduzir seu elenco e sete atletas podem fazer parte da barca. De acordo com o jornal "L'Équipe", o goleiro Sergio Rico, o lateral-direito Colin Dagba, o lateral-esquerdo Layvin Kurzawa, o zagueiro Abdou Diallo, os meio-campistas Dina Edimbe e Rafinha Alcântara e o atacante Mauro Icardi são os nomes que podem partir do Parque dos Príncipes em breve.
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Ainda segundo o portal, o técnico Maurício Pochettino deseja reduzir o tamanho do elenco para trabalhar com mais foco com todo o grupo. Atualmente, o plantel parisiense conta com 35 jogadores, mas muitos deles não vêm tendo oportunidades com o treinador argentino.
+ Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues
Para o brasileiro Leonardo, diretor esportivo do Paris Saint-Germain, a saída de alguns atletas será importante para ajudar a equilibrar a folha salarial, visto que o clube atualmente gasta muito. Com o objetivo de negociar pelo menos três atletas, o PSG já estaria até ouvindo propostas, segundo o jornal.
Crédito: IcardieRafinhajáforamcompanheirosnaInterdeMilãoepodemdeixaroPSG(Foto:Divulgação/SiteoficialdoPSG

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