Jornal diz que Pirlo convenceu Cristiano Ronaldo a ficar na Juventus

Após o empresário de Cristiano Ronaldo garantir que o atacante português cumprirá seu contrato com a Juventus, válido até 2022, o jornal italiano "TuttoSport" afirmou nesta terça-feira que o técnico Andrea Pirlo tem grande influência nesta decisão.Segundo o periódico, a relação entre treinador e jogador é muito boa desde que o ex-volante assumiu o comando da Velha Senhora e o tanto um como o outro estão dispostos a se ajudarem. Pirlo quer que CR7 quebre mais recordes com a camisa alvinegra, enquanto o craque desejar dar um título ao treinador em seu primeiro ano na função.