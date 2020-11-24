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futebol

Jornal diz que Pirlo convenceu Cristiano Ronaldo a ficar na Juventus

Treinador assumiu comando da Velha Senhora nesta temporada e sua relação com o craque português é muito boa. Diretor da Juve assegura sua permanência até 2022...

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 16:11

LanceNet

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Publicado em 

24 nov 2020 às 16:11
Crédito: Divulgação / Site oficial da Juventus
Após o empresário de Cristiano Ronaldo garantir que o atacante português cumprirá seu contrato com a Juventus, válido até 2022, o jornal italiano "TuttoSport" afirmou nesta terça-feira que o técnico Andrea Pirlo tem grande influência nesta decisão.Segundo o periódico, a relação entre treinador e jogador é muito boa desde que o ex-volante assumiu o comando da Velha Senhora e o tanto um como o outro estão dispostos a se ajudarem. Pirlo quer que CR7 quebre mais recordes com a camisa alvinegra, enquanto o craque desejar dar um título ao treinador em seu primeiro ano na função.
Além da boa relação entre os dois, o diretor esportivo da Juve, Fabio Paratici, afirmou em entrevista ao "DANZ" que as especulações em torno do futuro de Cristiano Ronaldo não são levadas em consideração pela cúpula bianconeri.
- Posso assegurar que o futuro do Cristiano Ronaldo está na Juventus. Obviamente, todos os dias surgem notícias de novas equipes, mas não prestamos atenção a isso.

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