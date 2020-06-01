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Jornal diz que Manchester United lidera a corrida pelas contratações de Jadon Sancho e Kai Havertz

Jogadores estão se destacando na temporada e estão entre os principais atletas do Campeonato Alemão. No último fim de semana, ambos marcaram gols...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 18:17

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 18:17

Crédito: INA FASSBENDER / AFP; AFP
O Manchester United promete investir pesado em duas jovens promessas do Campeonato Alemão. De acordo com o jornal "The Sun", os Red Devils estão na frente na disputa pelas contratações de Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, e de Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.
Os dois jogadores são grandes destaques em suas equipes na Bundesliga e atraem o interesse de outros gigantes do Velho Continente. O atacante inglês custaria cerca de 100 milhões de libras (R$ 668 milhões). Já o meia alemão, poderia chegar ao Old Trafford por 50 milhões de libras (R$ 334 milhões).
No último fim de semana, os dois jogadores se destacaram no Campeonato Alemão. Sancho foi titular pela primeira vez após a volta da Bundesliga e marcou três gols na goleada do Dortmund por 6 a 1 sobre o Paderborn. Havertz marcou o gol que deu a vitória ao Leverkusen por 1 a 0 sobre o Freiburg. São cinco gols em quatro jogos para o camisa 29 após a paralisação.E MAIS:Luiz Henrique, do Moreirense, relata ansiedade para o retorno do Campeonato PortuguêsA pedido de Guardiola, Manchester City vai atrás do zagueiro Bonucci'Temos uma vida normal, com estádios cheios': brasileiro explica como o Vietnã venceu o coronavírusFelipe Neto exclui comentários sobre luta antirracista, mas cobra Neymar por posicionamento do craque E MAIS:

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