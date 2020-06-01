Jornal diz que Manchester United lidera a corrida pelas contratações de Jadon Sancho e Kai Havertz

Os dois jogadores são grandes destaques em suas equipes na Bundesliga e atraem o interesse de outros gigantes do Velho Continente. O atacante inglês custaria cerca de 100 milhões de libras (R$ 668 milhões). Já o meia alemão, poderia chegar ao Old Trafford por 50 milhões de libras (R$ 334 milhões).

No último fim de semana, os dois jogadores se destacaram no Campeonato Alemão. Sancho foi titular pela primeira vez após a volta da Bundesliga e marcou três gols na goleada do Dortmund por 6 a 1 sobre o Paderborn. Havertz marcou o gol que deu a vitória ao Leverkusen por 1 a 0 sobre o Freiburg. São cinco gols em quatro jogos para o camisa 29 após a paralisação.E MAIS:Luiz Henrique, do Moreirense, relata ansiedade para o retorno do Campeonato PortuguêsA pedido de Guardiola, Manchester City vai atrás do zagueiro Bonucci'Temos uma vida normal, com estádios cheios': brasileiro explica como o Vietnã venceu o coronavírusFelipe Neto exclui comentários sobre luta antirracista, mas cobra Neymar por posicionamento do craque E MAIS: