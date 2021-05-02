Jornal diz que Manchester City pode entrar na briga por Mbappé

Crédito: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Com somente mais um ano de contrato com o PSG e ainda longe de chegar a acordo para renovação, o atacante Kylian Mbappé começa a atrair o interesse de grandes clubes da Europa, como Real Madrid e Liverpool. No entanto, segundo a imprensa francesa, o Manchester City é mais um pretendente.

+ Veja a tabela da Ligue 1De acordo com o jornal "L'Équipe", o rival do time parisiense nas semifinais da Champions League promete brigar pela contratação do jogador, especialmente com a saída de Sergio Agüero confirmada ao final da temporada. Outro nome na lista do Manchester City é de Erling Haaland, do Borussia Dortmund.

A publicação ainda diz que esta não é a primeira vez que o Manchester City demonstra interesse em Mbappé. Segundo o jornal, na temporada 2015/16, quando o atacante ainda não tinha assinado seu primeiro contrato profissional, o clube inglês tentou levá-lo ao Etihad Stadium.