Jornal diz que Juventus chegou a um acordo com Hateboer, da Atalanta

A Juventus está próxima de anunciar mais um reforço para a próxima temporada. De acordo com o "Calciomercato", a Juventus chegou a acordo com Hateboer. O lateral holandês já indicou aos dirigentes do clube de Bérgamo que deseja sair e tenta forçar o negócio. O valor ainda não foi acordado, mas girará em torno dos 25 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões). O Atalanta pedia 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 191 milhões).
Formado no Groningen, Hans Hateboer chegou à Atalanta em 2017. No total, soma 134 jogos pelo clube italiano.