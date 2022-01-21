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Jornal diz que elenco do Atlético de Madrid está 'rachado', e aponta dois craques como pivôs da crise

Clube vive fase ruim na temporada e foi eliminado da Copa do Rei na última quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 10:21

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 10:21

Há menos de um ano, o Atlético de Madrid conquistava o Campeonato Espanhol após seis anos de jejum e vivia lua de mel com a torcida. Contudo, a situação agora é bem diferente. A equipe vive momento e ruim na temporada, e de acordo com o jornal 'Marca', o vestiário do time estaria 'rachado'.+ Athletic Bilbao vence na prorrogação e elimina o Barcelona da Copa do Rei
Segundo o veículo, a união dos jogadores não é mais a mesma da última temporada, e alguns atletas estariam insatisfeitos com o tratamento recebido após terem sido campeões espanhóis. O jornal também aponta que a chegada do meia De Paul e a volta do atacante Griezmann são alguns fatores da crise.
A chegada de De Paul com status de 'estrela' incomodou alguns jogadores mais antigos do elenco. O argentino também teria sido o responsável pelo afastamento de Luis Suárez do restante do grupo. Já Griezmann se dá melhor com o elenco, mas o retorno, já como titular indiscutível, também desagradou alguns atletas.
+ Hazard entra na prorrogação e classifica o Real Madrid para as quartas de final da Copa do Rei
Quarto colocado no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid já está a 16 pontos do líder Real Madrid. Na Champions League, a equipe de Diego Simeone vai encarar o Manchester United nas oitavas de final. Recentemente, os colchoneros perderam para o Ahletic Bilbao na semifinal da Supercopa da Espanha, e foram eliminados pela Real Sociedad na Copa do Rei.
Crédito: Simeonenãotemconseguidorepetiraboafasedaúltimatemporada(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

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