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futebol

Jornal destrincha oferta de renovação do Real Madrid para Sergio Ramos

Ideia do clube espanhol é de estender o vínculo por mais uma temporada com os mesmos vencimentos atuais e, na próxima temporada, conversar novamente sobre valores...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 14:33

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 14:33
Crédito: Antonio Villalba / Real Madrid
Ainda sem um acordo para renovar o contrato, Sergio Ramos e o Real Madrid vivem um impasse. As negociações não foram rompidas, mas o acordo continua paralisado apesar da insistência de Zidane pela permanência do zagueiro. O jornal "ABC" informa que Florentino Pérez ofereceu estender o vínculo por mais um ano e com os mesmos vencimentos que o espanhol recebe. No entanto, existem pontos de desacordo.
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Ramos recebe 12 milhões de euros anuais. A ideia do Real Madrid é de se reunir novamente com o zagueiro no final da próxima temporada para organizar um novo contrato. Mais um ano seria essencial para que o clube pudesse equilibrar suas contas e aumentar a oferta salarial para o espanhol.O contrato atual de Sergio Ramos termina em 30 de junho. Desde 1º de janeiro ele está livre para assinar com qualquer clube. Apesar do interesse de PSG, Manchester City, United e Bayern de Munique, a intenção do zagueiro é de continuar atuando pelo Real Madrid.

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