Jornal destrincha oferta de renovação do Real Madrid para Sergio Ramos

Ainda sem um acordo para renovar o contrato, Sergio Ramos e o Real Madrid vivem um impasse. As negociações não foram rompidas, mas o acordo continua paralisado apesar da insistência de Zidane pela permanência do zagueiro. O jornal "ABC" informa que Florentino Pérez ofereceu estender o vínculo por mais um ano e com os mesmos vencimentos que o espanhol recebe. No entanto, existem pontos de desacordo.

Ramos recebe 12 milhões de euros anuais. A ideia do Real Madrid é de se reunir novamente com o zagueiro no final da próxima temporada para organizar um novo contrato. Mais um ano seria essencial para que o clube pudesse equilibrar suas contas e aumentar a oferta salarial para o espanhol.O contrato atual de Sergio Ramos termina em 30 de junho. Desde 1º de janeiro ele está livre para assinar com qualquer clube. Apesar do interesse de PSG, Manchester City, United e Bayern de Munique, a intenção do zagueiro é de continuar atuando pelo Real Madrid.