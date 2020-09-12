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futebol

Jornal coloca João Félix na mira do Manchester United

'Daily Star' revela que o português está numa lista de possíveis reforços
junto com Douglas Costa, da Juventus, e Gareth Bale, do Real Madrid...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 09:45

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 09:45
Crédito: AFP
Buscando alternativas caso não consiga contratar Jadon Sancho, o Manchester United já tem nomes favoritos. De acordo com o "Daily Star", os Red Devils possuem uma lista com três jogadores: João Félix, do Atlético de Madrid, Douglas Costa, da Juventus, e Gareth Bale, do Real Madrid.
Jadon Sancho é o principal alvo do Manchester United para esta janela de transferências, mas a posição do Borussia Dortmund tem irritado Ed Woodward.
João Félix demandaria um alto investimento do United, mas o português é visto com bons olhos depois da contratação de Bruno Fernandes. Bale e Douglas Costa seriam opções mais viáveis.

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