Jornal coloca João Félix na mira do Manchester United

Crédito: AFP

Buscando alternativas caso não consiga contratar Jadon Sancho, o Manchester United já tem nomes favoritos. De acordo com o "Daily Star", os Red Devils possuem uma lista com três jogadores: João Félix, do Atlético de Madrid, Douglas Costa, da Juventus, e Gareth Bale, do Real Madrid.

Jadon Sancho é o principal alvo do Manchester United para esta janela de transferências, mas a posição do Borussia Dortmund tem irritado Ed Woodward.