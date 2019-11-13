Jornal argentino une River Plate e Vasco contra Flamengo na Libertadores

Rivasco á a união das torcidas de River Plate e Vasco contra o Flamengo, afirma hornal argentino Crédito: Diario Olé/Reprodução

O jornal argentino "Olé" compartilhou uma imagem, na manhã desta quarta-feira (13), brincando com a decisão entre Flamengo e River Plate (ARG) marcada para o dia 23 de novembro. Segundo o jornal, uma camisa com os escudos de Vasco e River resume bem como deve ficar a divisão das torcidas até o dia da final da Copa Libertadores.

A união entre a torcidas de Brasil e Argentina pela derrota do Flamengo em Lima foi reforçada pelo periódico local. "Está claro para qual time o Vasco vai torcer na final da Libertadores? Esta camisa de apoio ao River é viral através das redes", compartilharam os "hermanos".

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Vale lembrar que uma das maiores conquistas do Vasco da Gama também ficou marcada justamente em um jogo emblemático contra o River. Em 1998, o Cruz-maltino passou para a final da competição ao eliminar a equipe argentina. Pouco depois o time de Antônio Lopes conquistaria a Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil.