Jornal argentino une River Plate e Vasco contra Flamengo na Libertadores

O jornal argentino "Olé" compartilhou uma imagem, na manhã desta quarta-feira (13), brincando com a decisão entre Flamengo e River Plate (ARG) marcada para o dia 23 de novembro. Segundo o jornal, uma camisa com os escudos de Vasco e River resume bem como deve ficar a divisão das torcidas até o dia da final da Copa Libertadores.
A união entre a torcidas de Brasil e Argentina pela derrota do Flamengo em Lima foi reforçada pelo periódico local. "Está claro para qual time o Vasco vai torcer na final da Libertadores? Esta camisa de apoio ao River é viral através das redes", compartilharam os "hermanos".
Vale lembrar que uma das maiores conquistas do Vasco da Gama também ficou marcada justamente em um jogo emblemático contra o River. Em 1998, o Cruz-maltino passou para a final da competição ao eliminar a equipe argentina. Pouco depois o time de Antônio Lopes conquistaria a Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil.
Antes de duelar contra o River em Lima, o Flamengo enfrenta o Vasco nesta quarta-feira por jogo adiantado da rodada 34 do Brasileirão. No Maracanã, às 21h30, a equipe de Jorge Jesus enfrenta a equipe de Vanderlei Luxemburgo. O líder, que soma 77 pontos encontrará o 11º colocado, que já juntou 42 pontos.