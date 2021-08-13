Jornal argentino aponta interesse de River Plate por Hernán Crespo, treinador do São Paulo

Crédito: Divulgação/Libertadores

Nesta sexta-feira (13), o repórter do TNT Sports Argentina, Maximiliano Grillo, informou um suposto interesse do River Plate, da Argentina, na contratação do treinador do São Paulo, Hernán Crespo. Segundo foi noticiado, o técnico do Colón, Eduardo Domínguez, também teria sido contactado.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

A ideia do River Plate, de acordo com a informação de Maximiliano Grillo, é entender a situação contratual dos treinadores, com interesse em contar com um novo técnico para a próxima temporada.

O motivo da procura é o atual contrato do treinador Marcelo Gallardo, que está no clube desde 2014 e soma grandes conquistas. Seu vínculo acaba no final de 2021, e o treinador deve procurar um novo desafio em sua carreira.