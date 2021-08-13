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Jornal argentino aponta interesse de River Plate por Hernán Crespo, treinador do São Paulo

Time argentino teria consultado o técnico do Tricolor para ser o substituto de Marcelo Gallardo, que tem contrato com o River Plate até o fim do ano...

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 19:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 ago 2021 às 19:33
Crédito: Divulgação/Libertadores
Nesta sexta-feira (13), o repórter do TNT Sports Argentina, Maximiliano Grillo, informou um suposto interesse do River Plate, da Argentina, na contratação do treinador do São Paulo, Hernán Crespo. Segundo foi noticiado, o técnico do Colón, Eduardo Domínguez, também teria sido contactado.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A ideia do River Plate, de acordo com a informação de Maximiliano Grillo, é entender a situação contratual dos treinadores, com interesse em contar com um novo técnico para a próxima temporada.
O motivo da procura é o atual contrato do treinador Marcelo Gallardo, que está no clube desde 2014 e soma grandes conquistas. Seu vínculo acaba no final de 2021, e o treinador deve procurar um novo desafio em sua carreira.
Com a iminente saída de Gallardo, os olhos da diretoria do River se voltaram para Crespo, ex-jogador do clube, e Eduardo Domínguez, atual campeão argentino pelo Colón.Mesmo que as supostas sondagens se concretizem e de fato inicie-se uma negociação com os treinadores, a concretização da transferência seria apenas para 2022.

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