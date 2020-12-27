Jornal aponta os principais desafios que Pochettino terá à frente do PSG

Crédito: AFP

Apesar de ainda não ter oficializado a saída de Thomas Tuchel, tampouco a chegada de Mauricio Pochettino, o PSG se prepara para ter o argentino no comando técnico. Diante disso, o jornal "Le Parisien" apontou quais serão os principais problemas que o treinador terá à frente da equipe da Cidade Luz.

+ Veja a tabela da Ligue 1De acordo com o portal, o grande desafio do ex-técnico do Tottenham será controlar um vestiário recheado de estrelas, com nomes como Neymar e Mbappé, algo que outros treinadores que passaram pelo clube não conseguiram fazer.

Outro fator citado pelo periódico francês é que Mauricio Pochettino terá de mostrar resultados imediatos no clube do Parque dos Príncipes. O vice-campeonato da Liga dos Campeões na última temporada não foi suficiente para segurar Thomas Tuchel após um início com altos e baixos em 2020/21.

+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!