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Jornal aponta os principais desafios que Pochettino terá à frente do PSG

Ex-treinador do Tottenham, da Inglaterra, está perto de ser confirmado como novo comandante do Paris Saint-Germain para substituir o alemão Thomas Tuchel...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 16:14

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 16:14
Crédito: AFP
Apesar de ainda não ter oficializado a saída de Thomas Tuchel, tampouco a chegada de Mauricio Pochettino, o PSG se prepara para ter o argentino no comando técnico. Diante disso, o jornal "Le Parisien" apontou quais serão os principais problemas que o treinador terá à frente da equipe da Cidade Luz.
+ Veja a tabela da Ligue 1De acordo com o portal, o grande desafio do ex-técnico do Tottenham será controlar um vestiário recheado de estrelas, com nomes como Neymar e Mbappé, algo que outros treinadores que passaram pelo clube não conseguiram fazer.
Outro fator citado pelo periódico francês é que Mauricio Pochettino terá de mostrar resultados imediatos no clube do Parque dos Príncipes. O vice-campeonato da Liga dos Campeões na última temporada não foi suficiente para segurar Thomas Tuchel após um início com altos e baixos em 2020/21.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
A boa relação com a imprensa, algo que o alemão também não tinha, será mais um dos problemas que o argentino terá que lidar em Paris. De acordo com o portal, as entrevistas coletivas do antigo técnico não eram do agrado dos investidores do Paris Saint-Germain.

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