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futebol

Jornal alemão confirma a chegada de Leroy Sané ao Bayern de Munique

Pep Guardiola já havia admitido que o alemão deveria deixar o Manchester City...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2020 às 17:26

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 17:26

Crédito: Twitter / Manchester City
Leroy Sané não jogará no Manchester City na próxima temporada. O jornal "BILD", da Alemanha, afirmou que o jogador já chegou a um acordo com o Bayern de Munique e será atleta do clube alemão.
Sané não conseguiu ter muitas atuações nesta temporada. Lesionado na maior parte do tempo, o alemão participou de apenas três jogos, não marcou gols e nem deu assistências.
Pelo Manchester City, o alemão atuou em 135 jogos, marcou 39 gols e deu 45 assistências.E MAIS:Borussia Dortmund confirma que não fará mais contratações para a próxima temporadaInter busca se consolidar no G-4 contra o Brescia, em casaKlopp avisa que não fará grandes contratações neste mercadoSorteio da Liga dos Campeões irá acontecer no dia 10 de julho'Não há problemas com Griezmann, ele está bem integrado', diz LengletChelsea busca manter 100% de aproveitamento contra o West Ham E MAIS:

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