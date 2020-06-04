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futebol

Jornal afirma que Werner quer jogar pelo Chelsea na próxima temporada

Atacante alemão é o principal destaque do RB Leipzig e era apontado como possível reforço do Liverpool para próxima temporada. Chelsea, no momento, parece mais perto de acerto...
LanceNet

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Publicado em 

04 jun 2020 às 17:17

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 17:17

Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / AFP
Um dos nomes mais cobiçados do mercado de transferências, o atacante Timo Werner, do RB Leipzig, parece determinado a se mudar para a Inglaterra na próxima temporada. No entanto, o alemão, que foi especulado no Liverpool, deve ser reforço do Chelsea, segundo avança o "Bild".
O interesse dos Reds esfriou nas últimas semanas e abriu espaço para que os londrinos avançassem nas negociações. O jornal ainda afirma que os Blues não pagarão mais de 60 milhões de euros (R$ 346 milhões) por Werner e que a pedida do atacante foi de 10 milhões de euros (R$ 57 milhões) por temporada.
Werner é o principal jogador do RB Leipzig e marcou 25 gols em 29 partidas no Campeonato Alemão. O camisa 11 é o vice-artilheiro da Bundesliga, atrás somente de Lewandowski. Na última partida do Leipzig, ele marcou um gols na vitória por 4 a 2.
- Não há nada que possa fazer. Ele sabe o que tem aqui e o que penso dele, mas existem oportunidades que só aparecem uma vez na vida. Trata-se da vida dele, da carreira dele e só o Timo pode decidir o que é melhor. Não vou ficar todos os dias pedindo para ficar, não ia fazer bem a nenhum dos dois - disse Julian Nagelsmann, técnico do RB Leipzig, após a última partida, admitindo que o centroavante pode deixar o clube.E MAIS:Manhã do Mercado: São Paulo monitora nomes de peso, Rakitic deve sair do Barça, Pjanic pode ir para a França...Fox Sports homenageia heróis do Tri de 1970 com narrações especiaisFilho de Zidane deve deixar Real Madrid no fim da temporadaHiguaín sente incômodo, mas exames descartam lesão muscular graveMonchengladbach visita Freiburg e busca se manter no G-4 do Alemão E MAIS:

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