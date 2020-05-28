Jornal afirma que Sporting acerta renovação com promessa da base

Crédito: Divulgação/Sporting

O Sporting renovou o contrato com o jovem zagueiro Eduardo Quaresma até 2025, segundo informa o jornal “A Bola”. Aos 18 anos, o defensor foi promovido recentemente para a equipe principal e despertava o interesse de diversos grandes clubes da Europa, como Milan, Inter de MIlão, Atlético de Madrid e RB Leipzig.

Embora a informação não esteja oficializada, o diário português afirma que o atleta terá uma multa de rescisão de 45 milhões de euros (R$ 261 milhões) para proteger os Leões de uma possível investida de outras equipes. O atleta também terá um aumento salarial e passará a receber 250 mil euros (R$ 1,4 milhão) por ano.